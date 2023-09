E-Autofahrer aufgepasst: ADAC Testsieger Wallbox für 197 €

Von: Nina Dudek

Teilen

Die Testsieger-Wallbox zum kleinen Preis: nur für kurze Zeit © ABL; Destina/PantherMedia

Die Bestnote „sehr gut“ gab es im Test des ADAC für die Wallbox ABL eM H1. Sichern Sie sich die anschlussfertig vorinstallierte Wandladestation 300,95 € billiger.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Tester des ADAC waren voll und ganz begeistert: Die Wallbox ABL eM H1 bekam in allen wichtigen Kategorien wie Zuverlässigkeit, Sicherheit und Bedienung die Bestnote. Im Testbericht ist zu lesen, dass es „keine nennbaren Schwächen“ gibt. Dieses Top-Modell unter den Wallboxen für den Heimgebrauch gibt es bei eBay mit dem Code MOTORS23 zum Schnäppchenpreis von gerade einmal 197,55 € statt 499 € . Anschlussfertig vorinstalliert und sofort einsatzbereit.

Jetzt bei eBay bestellen

Die Testsieger Wallbox des ADAC: ABL eM H1

Im ADAC Wallbox-Test trat die Wallbox eMH1 gegen 11 Mitbewerber an und ging als klare Nummer 1 daraus hervor.

Stärken Schwächen ✅sicher ❌ Keine ✅zuverlässig ✅sehr einfache Bedienung ✅fest angebrachtes Ladekabel

Quelle: www.adac.de

Kostenlose Lieferung bei eBay

Die Testsieger-Wallbox auf einen Blick

Sie benötigen für diese E-Ladestation für Zuhause keinen zusätzlichen Fehlerstromschutz, da dieser bereits ab Werk integriert ist. So entstehen keine versteckten Extrakosten. Darüber hinaus überzeugt die eMH1 von ABL im großen Test des ADAC durch ihre äußerst einfache Bedienung.

max. Ladeleistung 11 kW Nennspannung 230/400 V Nennstrom/max. Ladestrom 16 A Nennfrequenz 50 Hz AC-Fehlerstromschutz\t FI Typ A, 30 mA Lade-Kommunikation IEC 61851-1, Mode 3 Betriebstemperatur -30 bis 50 °C Abmessungen 272 x 221 x 116 mm

Jetzt bei eBay bestellen

Weil das erste Elektroauto ja nicht unbedingt das letzte sein muss, empfehlen wir grundsätzlich den Kauf einer Wallbox, die universell einsetzbar ist. Am besten eignet sich dafür eine 3-phasige 11-kW-Wallbox wie die vom Testsieger ABL. Mit ihr kann 1-phasig mit 3,7 kW (z. B. Nissan Leaf), 2-phasig mit 7,4 kW (z. B. VW e-Golf) oder auch 3-phasig mit 11 kW (z. B. Renault Zoe) geladen werden. Sie lädt selbst bei nur 3,7 kW Ladeleistung über Nacht rund 30 kWh in die Batterie. Das reicht für über 150 Kilometer – und das ist in den meisten Fällen mehr als die Strecke zur Arbeit.

Die Marke ABL – Platzhirsch in Skandinavien & Partner von Daimler

Das deutsche Familienunternehmen ABL hat sich einen festen Platz in der Welt der eMobility erobert. Bereits im Jahr 2011 entwickelten die Ingenieure von ABL die ersten Wallboxen, seitdem hat das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte geschrieben.

ABL ging dabei eine Partnerschaft mit Salto/DEFA aus Norwegen ein – seither dominieren sie den nordischen Markt. Als norwegischer Marktführer haben DEFA und ABL die Ladeinfrastruktur in Ländern wie Finnland und Schweden maßgeblich geprägt.

In Deutschland hat sich ABL als exklusiver Partner der Daimler AG sowie in Großstädten wie Nürnberg und München erfolgreich etabliert.



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.