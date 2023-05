Kräuterauszüge aus heimischen Superfoods: Kruut aus „Die Höhle der Löwen“

Von: Alina Wagner

Kruut: Wildkräuter-Elixiere in den Sorten „Kraft“, „Ruhe“, „Bitter“, „Zyklus“, „Wohl“ und „Immun“ aus 100 % heimischen Bio-Zutaten. © kruut

In der letzten Folge der 13. Staffel von DHDL stellen die Kruut-Gründer ihre Kräuterauszüge aus heimischen Wildpflanzen vor. Die Tinkturen sind bereits im Handel erhältlich.

Staffel 13 von der VOX Gründershow Die Höhle der Löwen 2023 präsentiert auch in der neunten und somit letzten Folge eine Vielzahl von spannenden Produkten. Zahlreiche Startup-Gründer und Unternehmer versuchen bei DHDL ihr Glück, die Investoren von sich zu überzeugen und profitable Deals auszuhandeln. In der letzten DHDL-Staffel gab es bereits innovative Produkte zu entdecken. In der aktuellen Staffel stellt unter anderem das Gründer-Duo Thorben Stieler und Annika Krause ihre Kräuterauszüge aus heimischen Superfoods von Kruut in Bio Qualität vor. Mit natürlichen Zutaten und ohne künstliche Zusätze oder Konservierungsstoffe.

Annika und Thorben, Gründer von kruut © kruut

Was ist Oxymel?

Oxymel [Oxy = Sauer; Mel = Honig] ist eine altbewährte Rezeptur und basiert auf naturtrübem Apfelessig, Akazienhonig und sorgfältig ausgewählten Wildkräutern. Die Tinktur wird schonend hergestellt und dabei über Wochen gerührt, ohne sie zu erhitzen. So bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. Das Ergebnis ist ein Produkt, das den authentischen Geschmack der Natur verkörpert.

Zeit und Hingabe sind nötig, um unsere goldgelben bis sattgrünen Oxymels herzustellen. Nur durch ehrliches Handwerk ist so ein kraftvoller Auszug möglich.

Wie lange ist Oxymel haltbar?

Oxymel ist ohne Zusatzstoffe und durch die natürlichen Eigenschaften von Honig und Apfelessig über zwei Jahre lang haltbar.

Wie verwendet man das Kruut Oxymel?

Schütteln Sie die Flasche mit dem Kruut Oxymel gut, um die Inhaltsstoffe zu vermischen. Mischen Sie einen Esslöffel Oxymel mit etwa 150 ml Wasser. Sie können stilles oder sprudelndes Wasser verwenden, je nach Ihrem persönlichen Geschmack. Rühren Sie die Mischung gut um, bis das Oxymel vollständig mit dem Wasser vermischt ist. Genießen Sie das Oxymel-Wasser.

Die Kruut Produkte zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus

Verwendung heimischer Superfoods

Jahrtausende alte Rezeptur

Schonende Verarbeitung ohne Erhitzen

Einfache Anwendung

Bio-Qualität

Kruut aus „Die Höhle der Löwen“: Welche Sorten gibt es ?

Aktuell bietet Kruut sechs verschiedene Sorten ihres Oxymels an, die Sie über Amazon bestellen können.

Kruut Oxymel „Kraft“ aus „Die Höhle der Löwen“

Kruut: Oxymel „Kraft“ Kräuterauszug © Kruut: Oxymel „Kraft“ Kräuterauzug

Das Oxymel „Kraft“ ist ideal für Ihre Morgenroutine, für zwischendurch oder als Erfrischung beim Sport geeignet.

Kraftvolle frische Wildkräuter: Giersch, Brennnessel, Löwenzahn und Rotklee

Geschmack: kräftig-frisch, spritzig

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen.

Oxymel „Wohl“ von Kruut aus DHDL

Kruut: Oxymel „Wohl“ Kräuterauszug © Kruut

Das Oxymel „Wohl“ ist optimal als Begleiter zum Essen oder am Morgen vor dem Frühstück geeignet

Bekömmliche Wildkräuter: Kamille, Pfefferminze, Schafgarbe und Wiesenkümmel

Geschmack: minzig, frisch, wohltuend

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen.

Kruut Oxymel „Ruhe“ aus „Die Höhle der Löwen“

Kruut: Oxymel „Ruhe“ © kruut

Das Oxymel „Ruhe“ ist die ideale Begleitung für Ihre Meditationspraxis oder als Moment der Entspannung.

Frische Wildkräuter: Melisse, Haferkraut, Baldrianwurzel und Fichtentriebe.

Geschmack: Melisse, frisch-herb, Fichtentriebe

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen.

Kruut Oxymel „Immun“ aus DHDL

Kruut: Oxymel „Immun“ © Kruut

Mit dem Oxymel „Immun“ stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und unterstützen Ihr Immunsystem.

Wildkräuter: Gesunde Hagebutten mit natürlichem Vitamin C, Quendel, Salbei und Spitzwegerich

Geschmack: Fruchtig, säuerlich, frisch

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen

Was heißt eigentlich „Kruut“? „Kruut“ ist ein niederländisches Wort, das „Kraut“ oder „Kräuter“ bedeutet. Es bezieht sich allgemein auf verschiedene Arten von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die für kulinarische, medizinische oder andere Zwecke verwendet werden.

„Die Höhle der Löwen“: Kruut Oxymel „Bitter“

Kruut: Oxymel „Bitter“ © Kruut

Kruut Oxymel „Bitter“ ist vielseitig: Genießen Sie es nach einer Mahlzeit als Espresso-Alternative, vor dem Essen als erfrischenden Aperitif oder mixen Sie es mit Eiswürfeln und Minzblättern zu einer erfrischenden Limonade.

Bekömmliche Wildkräuter: Wermut, Tausendgüldenkraut, Andorn und Pfefferminze

Geschmack. Bitter, frisch, spritzig

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen

Aus DHDL: Kruut Oxymel „Zyklus“

Kruut Oxymel „Zyklus“ © Kruut

Oxymel „Zyklus“ ist ideal für Ihre Selfcare-Routine vor und während der Periode.

Duftende Frauenkräuter: Lavendel, Hanfblätter, Frauenmantel und Gänsefingerkraut.

Geschmack: blumig, frisch, lavendel

100 % heimische Bio-Zutaten, ohne Zusatzstoffe

Größen: 150ml enthalten 15 Portionen und reichen für 2 Wochen, 500ml enthalten 50 Portionen und reichen für 6 Wochen

