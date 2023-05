Frühlingsgefühle mit kühlem Bier: Mit diesen 3 Modellen wird jede Gartenparty ein Hit

Von: Philipp Mosthaf

Kneipen- und Urlaubsfeeling: Mit einer Bierzapfanlage ist das möglich. Genießen Sie frisch gezapftes Bier zu Hause. (Symbolbild) © PantherMedia/oneinchpunch

Bierzapfanlagen für den eigenen Garten oder Balkon werden immer beliebter. Hier finden Sie einige Tipps und Modelle für 5 Liter Bier.

Nichts schmeckt besser als ein frisch gezapftes Bier, darin werden sich viele Herren der Schöpfung einig sein. Und so gibt es einige starke Bierzapfanlagen mit Kühler für Partyfässer mit 5 Liter Volumen. So kann man(n) das Bier auch auf dem Balkon oder im Garten genießen und für Urlaubsfeeling sorgen. Eine Zapfanlage eignet sich auch hervorragend als Vatertagsgeschenk. In diesem Artikel stellen wir Ihnen drei Bierzapfanlagen für 5-Liter-Fässer vor und zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Zapfanlagen für 5 Liter Bier: Darauf sollten Sie achten

Natürlich haben auch bekannte Brauereien wie Becks oder Heineken eine Zapfanlage für zu Hause im Angebot. Doch diese können nur mit den markeneigenen Bierfässern befüllt werden, die meist noch die unübliche Menge von 6 Litern haben. Achten Sie beim Kauf einer Zapfanlage darauf unbedingt darauf, dass die Bierzapfanlage universell einsetzbar ist und mit allen handelsüblichen 5-Liter-Fässern befüllt werden kann.

kann. Eine Bierzapfanlage sollte nicht nur optisch etwas hermachen, sondern auch qualitativ gut ausgestattet sein. Viele Bierzapfanlagen bestehen aus Edelstahl . Somit bleibt die Zapfanlage rostfrei.

. Somit bleibt die Zapfanlage rostfrei. Zur weiteren Ausstattung gehört neben einem Abtropfgitter und Tropfschale auch viele Extras wie zum Beispiel ein LED-Display zur Temperaturregelung. Bei einigen Bierzapfanlagen sind CO2-Patronen im Lieferumfang enthalten. Auch diese Extras sollten Sie im Preis berücksichtigen.

Zapfanlagen für 5 Liter Bier: Bomann BZ 6029 CB

Bomann BZ 6029 CB Bierzapfanlage. © Bomann

Preis 149,95 Euro Geeignet für 5 Liter Partyfässer Material Edelstahlgehäuse Ausstattung stufenlos einstellbarer Druck, LED-Display zur Temperaturregelung (2°C - 12°C) Lieferumfang 3 CO2-Patronen, Einstichdegen, Reinigungsset, Abtropfschale

Zapfanlagen für 5 Liter Bier: Tischzapfanlage De Luxe

Tischzapfanlage De Luxe. © Fass-Frisch

Preis 89,99 Euro Geeignet für 5 Liter Partyfässer Material rustikales, mit Styropor isoliertem Kühlhalte-Umfass aus Kunststoff Ausstattung Ohne Extras Lieferumfang Kühlakkus, zweiteiliger Deckel, Luxus-Schankboard, Halteglocke

Zapfanlagen für 5 Liter Bier: Syntrox Germany Bierkühler

Syntrox Germany Bierkühler. © Syyntrox

Preis 114,99 Euro Geeignet für 5 Liter Partyfässer Material gebürstete Aluminium-Türverkleidung Ausstattung kein CO2 notwendig, integrierte und geräuschlose Thermo-Elektrische Kühlung (ohne Kompressor) Lieferumfang Abtropfgitter und extragroße spülmaschinenfeste Tropfschale

