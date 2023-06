Der Kampf gegen die Blutsauger: Zecken richtig entfernen

Von: Melanie Staudacher

Zecken übertragen gefährliche Krankheiten. Mit der Zeckenimpfung, ätherischen Ölen oder einem Anti-Zeckenspray können Sie sich schützen.

Mit den steigenden Temperaturen kehrt ein besonders unbeliebtes – und sogar gefährliches – Krabbeltier zurück: die Zecke.

Zecken sind kleine Spinnen, die sich in der Haut von Menschen und Tieren fest stechen und Blut saugen. Die kleinen Tiere werden nur wenige Millimeter groß und sind deshalb schwer zu erkennen. Steigen die Temperaturen auf über acht Grad, erwachen sie aus der Winterstarren und suchen sich einen Wirt. Alles über Zecken, was die Zeckenimpfung bringt und wie Sie Zecken selbst entfernen, erfahren Sie hier

Wieso sind Zecken so gefährlich?

Haben Zecken einen Wirt gefunden, setzen sie sich nicht immer direkt fest. Oft krabbeln sie mehrere Stunden auf dem Körper herum. Haben sie eine weiche Stelle in der Haut gefunden, ritzen sie mit ihrem scherenartigen Mundwerkzeug die Haut ein und setzen sich mit dem Stechrüssel fest. Zecken können uns auch unter den Haaren, hinter den Ohren oder in Hautfalten stechen.

Zecken sind gefährlich, weil sie Infektionskrankheiten wie Borreliose auf ihren Wirt übertragen. Auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, ist eine Infektionskrankheit, die von Zecken übertragen wird. FSME ist eine Entzündung der Hirnhäute und des zentralen Nervensystems. Zu Beginn der Infektion leiden die Betroffenen unter grippeähnlichen Beschwerden. Später folgen in einigen schweren Fällen Entzündungen an der Hirnhaut (Meningitis), im Bereich des zentralen Nervensystems (Enzephalitis) und am Rückenmark (Myelitis).

Laut Robert Koch Institut besteht bei schweren Verläufen bei Erwachsenen die Gefahr von bleibenden neurologischen Ausfällen. Meist äußern sich diese in Form von Muskellähmung, Epilepsie oder lang anhalten Kopfschmerzen. Die Symptome können auch erst mehrere Monate nach einer Infektion auftreten. Bei circa einem Prozent der Erkrankten führt FSME zum Tod.

Wann ist eine Zeckenimpfung sinnvoll?

Eine Zeckenimpfung, die FSME vorbeugt, ist daher sinnvoll. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die FSME-Impfung für Personen, die in FSME-Risikogebieten leben. Auch Personen, die in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft oder in einem Labor arbeiten, sollten sich gegen FSME impfen lassen. Im Ausland gibt es ebenfalls FSME-Risikogebiete. Planen Sie eine Reise in ein Zecken-Hochgebiet, sollten Sie sich vorher impfen lassen.

Dem RKI zufolge sind in der Regel drei Impfungen für den vollen Impfschutz nötig. Nach vollständiger Impfung könne bei 99 Prozent der Geimpften mit einem vollständigen Schutz vor FSME gerechnet werden.

Zecken richtig entfernen

Ist der Zeckenstich rot, hat das erstmal nichts mit FSME oder Borreliose zu tun. Dennoch sollten Sie die Zecke schnellstmöglich entfernen. Am einfachsten geht das mit einer Zeckenzange. So entfernen Sie eine Zecke richtig:

Greifen Sie die Zecke mit der Zeckenzange so nah wie möglich an der Haut. Drehen Sie die Zange leicht, um die Zecke aus der Haut zu lösen. Ziehen Sie die Zecke langsam senkrecht heraus. Achten Sie darauf, die Zange dabei nicht ruckartig zu bewegen oder zu quetschen. So kann Flüssigkeit aus der Zecke fließen, die mit Krankheitserregern belastet ist. Keine Sorge, wenn ein Teil der Zecke in der Haut zurückbleibt. Dabei handelt es sich nicht um den Kopf der Zecke, sondern um einen Teil des Stechapparates. Dieser wird meist von selbst abgestoßen. Wenn die Zecke nach dem Herausziehen noch lebt, sollten Sie diese töten, da sie sich sonst rasant vermehrt. Achtung: Benzin, Alkohol oder Nagellackentfernen sollten Sie nicht benutzen, um eine Zecke zu entfernen. Dadurch kann die Zecke nicht mehr atmen und stößt gefährliche Flüssigkeiten aus. Töten Sie die Zecke, bevor Sie sie entfernt haben, erschlafft sie, was es schwieriger macht, die Zecke zu entfernen.

Ätherische Öle und Sprays gegen Zecken

Wer einer Impfung skeptisch gegenüber ist, aber einem Zeckenstich und somit einer Infektion vorbeugen will, kann auf Hausmittel und andere Produkte zurückgreifen. Den intensiven Geruch von ätherischen Ölen können Zecken zum Beispiel gar nicht leiden. Auch chemische Mittel helfen, Zecken fernzuhalten.

