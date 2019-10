Air-Canada-Maschine muss plötzlich umdrehen - wegen unerträglichen Gestanks

Die Passagiere wollten nur von Montreal nach Vancouver reisen, aber die Piloten ihrer Air-Canada-Maschine mussten den Flug abbrechen. Der Grund stinkt zum Himmel.

245 Passagiere und die Crew eines Air-Canada-Fluges werden diesen Vorfall wohl so schnell nicht mehr vergessen. 37 Minuten lang mussten sie aushalten, bevor die Piloten einen Notruf absetzten und sich auf den Rückweg nach Montreal machten. Was war geschehen?

Penetranter Gestank zwingt Piloten zum Umkehren

An Board hatte sich kurz nach dem Start ein durchdringender Geruch nach Erbrochenem breitgemacht, dessen Ursache unklar war und der einfach nicht bekämpft werden konnte. Die Crew setzte sogar Sauerstoffmasken ein, um den Passagieren den ekligen Gestank zu ersparen – aber es half alles nichts. Wie sich nach der Rückkehr nach Montreal und einer gründlichen Untersuchung des Flugzeugs herausstellte, kam der entsetzliche Geruch nicht von einem Passagier, dem das Fliegen auf den Magen geschlagen war. Vielmehr war die Durianfrucht - auch Stink- oder Kotzfrucht genannt - schuld.

Stinkende Frucht sorgt für Notfall

Bei dem stinkenden Vorfall, der sich laut Transportation Safety Board of Canada (TSB) wohl schon am 17. September ereignet hat, sollte eine Ladung Durianfrüchte im Frachtraum transportiert werden, wie flightglobal.com nun berichtet. Aber selbst die räumliche Trennung hinderte den penetranten Geruch nicht daran, die Kabine zu erreichen und Passagiere und Crew in Aufruhr zu versetzen. Bei dem skurrilen Notfall in der Luft kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

+ Die Durian ist so beliebt, dass ihr in Indonesien sogar ein eigenes Festival gewidmet wird. © picture alliance / Abdul Hadi Firsawan

Darum ist die Stinkfrucht trotz ihres Geruchs so beliebt

Warum wurden überhaupt derart stinkende Früchte in einem Flugzeug transportiert? Die Durianfrucht gilt als Delikatesse. Während der Geruch der Frucht Übelkeit verursachen kann, ist der Geschmack sehr wohlschmeckend, sahnig, puddingartig. In Südostasien ist die Durian sehr beliebt und wird sogar als "Königin der Tropenfrüchte" bezeichnet. In Flugzeugen sorgt sie aber immer wieder für Probleme.

