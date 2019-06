Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 5. Juli 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Fitness unterm Gipfel: Kurzurlaub im Hotel Allgäu Sonne in Oberstaufen

Das Hotel Allgäu Sonne in Südhanglage am Rand von Oberstaufen bietet von fast allen Bereichen und den 149 Zimmern und Suiten einen freien Blick auf die umliegenden Gipfel – unter anderem von der Fitnesswelt, wo Sportbegeisterte ein Programm mit täglich bis zu zehn Trainingsstunden erwartet. Anschließend können sie entspannen in der 2100 Quadratmeter großen Wellnesswelt. Mit der „Original Oberstaufener Schrothkur“ offeriert das Fünf-Sterne-Haus ein ganzheitliches Naturheilverfahren, betreut von Ärzten der hauseigenen Praxis. Dank ihrer 65 Einzelzimmer spricht die Allgäu Sonne auch Alleinreisende an. Auf Geselligkeit muss trotzdem niemand verzichten: Jeden Abend wird bei Live-Musik im Stießbergstüble getanzt und gefeiert. Das Hotel ist Mitglied bei den AllgäuTopHotels. Die Dachorganisation ist mit 80 Häusern in der drei, vier und fünf Sterne-Kategorie die größte regionale Hotelorganisation Deutschlands und steht für ein modernes Allgäu. Erholung und Entspannung warten hier ebenso wie Action und Spaß auf die Gäste, denn die südlichste Region Bayerns hat einiges zu bieten.

+ Tolle Aussicht: Das Hotel Allgäu Sonne in Oberstaufen punktet mit Wellness, Sportangeboten und Geselligkeit. © ALLGÄU SONNE

Einfach mal entspannt sein: Orientalische Wellness im Lindner Hotel und Spa Binshof

Professionelle Teamplayer und persönlich-herzliche Gastgeber: das ist das Lindner Hotel und Spa Binshof. Gäste können ungestört in wundervollen Wellnesswelten abtauchen und Kraft fürs Alltägliche tanken. Umgeben von der 7-Seenlandschaft, dem angrenzendem Rhein und der mediterranen Atmosphäre gibt es hier alles, um das persönliche Erfolgsrezept ganz entspannt (neu) zu erfinden. Der Binshof Spa: Das sind 5200 Quadratmeter pure Erholung und entspanntes Sein. Eine Saunalandschaft mit sechs Saunen, einem Dampfbad, Innen- und Außenbädern mit Whirlpools und ein großzügiger Spa-Garten mit Liegewiese sowie einem Private Spa warten auf die Wellness- Gäste. Besondere Highlights sind das türkische Hamam und das angeschlossene Rhassoul: In orientalischem Ambiente mit warmen Marmorsteinen, einem kupfernem Dachgewölbe und gedämpftem Licht entspannen die Gäste bei Jahrhunderte alten Wellnessritualen. Pure Entspannung finden sie beim Floating in der Solegrotte dank des schwerelosen Schwebens zu beruhigender Musik mit wechselnden Lichtstimmungen.

+ Erholung garantiert: Die orientalische Wellnesslandschaft im Lindner Hotel. © NICOLE ZIMMERMANN

Energietankstelle Bundschu: Gesundheitsadresse im Lieblichen Taubertal

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier groß geschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder sie nehmen ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Außerdem bieten erfahrene Therapeuten Anwendungen an.

+ Individualität hoch im Kurs: Im Hotel Bundschu kümmert man sich persönlich um die Gäste. © JTanner

