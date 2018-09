Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Diese Woche sind Sie nur einen Anruf von gleich fünf tollen Reisen entfernt! Rufen Sie von Sonntag, 30. September 2018 bis Freitag, 05. September 2018, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Reise.

Fernab vom Alltag: Erholen im Thermenhotel Gass in Bad Füssing

Bad Füssing ist eine entspannende Insel in der Hektik unserer Zeit: geprägt vom legendären heilkräftigen Thermalwasser, der idyllischen Naturlandschaft und den vielen spektakulären Wohlfühlattraktionen. Für einen entspannten Aufenthalt empfiehlt sich das Thermenhotel Gass. Dort genießen Gäste das Thermalbad (sowohl Innen- als auch Außenpool mit Thermalwasser), die Wärme der neuen Saunen. Das Thermenhotel Gass ist eines der wenigen Hotels in Bad Füssing, welches sein heilbringendes Thermalwasser direkt aus der Therme 1, Europas stärkster Schwefelquelle, bezieht. Auf das leckere Vital-Frühstücksbuffet wird zudem außergewöhnlich großen Wert gelegt.

Halloween im Legoland: Ausflug für die ganze Familie nach Günzburg zu gewinnen

Lustige Kürbisgeister lauern am Gruselpfad, gespenstische Spukgestalten an jeder Ecke: Vom 13. bis 31. Oktober wird Halloween im Legoland Deutschland in Günzburg gefeiert. Kleine Geisterjäger spielen am Trick-or-Treat-Haus um Süßes oder Saures, besuchen die witzige Erschrecker- Show oder bauen Hunderte von kleinen Lego-Kürbissen für das Miniland. Der Gruselpfad bietet sowohl Halloween-Anfängern als auch Profis die richtige Dosierung Gänsehaut. Höhepunkt des gespenstischen Treibens ist die Legoland Gruselparade am 31. Oktober, bei der alle Schauergestalten und Lego-Bösewichte für einen Halloween-Umzug durch den Park zusammenkommen. Wer lieber auf geheimnisvolle Schatzsuche durch einen Pharaonentempel geht oder Venedig und das Berner Oberland im Lego-Miniaturformat erleben möchte, kommt im Miniland oder in den acht weiteren Themenwelten ebenfalls auf seine Kosten. Das Legoland-Feriendorf mit seinen verschiedenen Themenzimmern, den drei prächtigen Burgen und dem neuen Pirateninsel Hotel lässt die Übernachtungsgäste am Abend vollends in die Lego-Welt eintauchen.

Spaß für die Familie:

Pure Erholung im Fichtelgebirge: Wellness im Siebenquell GesundZeitResort

Das Siebenquell GesundZeitResort in Oberfranken vereint inmitten des idyllischen Fichtelgebirges ein Vier-Sterne-Superior Hotel mit einer der neuesten Thermenanlage Deutschlands. Die geräumigen Zimmer verfügen allesamt über einen Balkon mit atemberaubendem Blick auf die Wälder und Gipfel des Fichtelgebirges sowie den See. Die Wasserwelt, Saunawelt, GesundZeitReise, das Fitnessstudio mit State of the Art-Geräten und der Spabereich sorgen für Wellnesserlebnisse auf höchstem Niveau. Das Thermalwasser aus fast 2000 Metern Tiefe in einzigartiger Zusammensetzung bildet die Grundlage für außergewöhnliche Wohlfühlmomente. In der GesundZeitReise können Gäste auf den Spuren der alten Römer und Ägypter wandeln, oder die Schätze des Toten Meeres in einem Floatingbad mit Unterwasserklängen genießen – eine Zeitreise durch Jahrtausende der Spa- und Schönheitspflegegeschichte. Die acht Saunen, unter anderem eine Holzwerkstatt, Steinschleiferei, Bäckerei- und Brauereisauna greifen Themen auf, die die Region prägten. Neben der Gastronomie der Therme bietet das Hotel in seinen Restaurants und Bars kulinarische Genüsse von regionaler fränkischer Küche über saftige Steaks hin zu leichten internationalen Snacks.

Erholung im Siebenquell GesundZeitResort:

Kaiserherbst im Kufsteinerland: Vier Übernachtungen für zwei Personen im Gesundheits-Resort Das Sieben

Die ersten Herbsttage verwandeln das Kufsteinerland und das Kaisergebirge in ein großartiges Farbenspiel mit vielen leuchtenden Rot-, Gelb- und Brauntönen und klaren Fernblicken auf der Alm. Gäste und Einheimische sind sich einig: Der Kaiserherbst im Kufsteinerland ist die schönste Zeit des Jahres für Ausflüge in die Berge. Und die beste Zeit für Feste und die echten Bräuche. Im Herbst locken nicht nur die Almabtriebe mit festlich geschmückten Kühen, sondern auch speziell der Haflingeralmabtrieb, regionale Köstlichkeiten von der Alm oder die Erntedank-Festspiele in Erl ins Kufsteinerland. Wer dazu noch entspannen oder etwas für die eigene Gesundheit tun möchte, der ist im Gesundheits- Resort Das Sieben in Bad Häring gut aufgehoben. Das Sieben liegt auf einem ruhigen Hochplateau im Kufsteinerland und ist ein Ort zum Wohlfühlen von früh bis spät. Zahlreiche Wander-, Rad- und Spazierwege führen vom Gesundheits-Resort in die umliegende Natur. Der Geruch nach Zirbe und Eiche in den Zimmern fördert einen natürlich guten Schlaf. Die regionale und saisonale Küche orientiert sich an den Bedürfnissen der Gäste. Hier wird großen Wert auf die Zubereitung, Herkunft und Qualität sowie Frische der Lebensmittel gelegt. Der großzügige Sauna-, Pool- und Spa-Bereich lädt zum Entspannen ein. Gäste genießen dort zu jeder Jahreszeit exklusiven Komfort, eine ausgezeichnete Küche sowie Erholung und Entspannung im SPA-Bereich. Und wer seiner Gesundheit noch etwas Gutes tun möchte, der kann sich von den Die SiebenMed-Gesundheitsexperten auf Wunsch mit wohltuenden Anwendungen verwöhnen lassen. Therapien, Coaching- und Beratungsgespräche können einzeln oder als Package gebucht werden.

Urlaub im Kufsteinerland:

Wohlfühlen im Bäderdreieck: Wandern und erholen in Bad Griesbach

Das AktiVital Hotel in Bad Griesbach steht für Wanderurlaub und Erholung der Extraklasse. In dem familiengeführten 3- Sterne-Superior-Hotel am Rande des Bayerischen Walds finden Gäste mit Sicherheit das passende Urlaubsangebot. Im kleinen aber feinen Wellnessbereich sorgen das Thermalbad, die finnische Sauna, die Physiotherm-Infrarotkabine und die Ruhezonen für entspannte Gedanken. Aus 1522 Metern Tiefe sprudelt das wohlig warme „Gold von Bad Griesbach“ ins hauseigene Thermalbad. Es lindert Schmerzen und hilft bei chronisch entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste vom Team des Hotelrestaurants „Wastl Wirt“ mit regionalen Schmankerln und internationalen Spezialitäten. Die Hotelbar „Charivari“ rundet das Angebot harmonisch ab.

Wanderurlaub der Extraklasse:

