Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Eleganz, Moderne und Tradition Nordisch nächtigen mit Stil – in der „Alten Post“ in Flensburg

Flensburg, die nördlichste Großstadt Deutschlands, hat viel zu bieten: Neben der längsten Shoppingmeile Schleswig-Holsteins punktet die drittgrößte Stadt des Landes nahe Dänemark mit versteckten Höfen und originellen Geschäften - aber auch mit einsamen wilden Stränden und einzigartigen Erlebnissen am und auf dem Wasser. Vier Themenzimmer Hier hat auch das Nordic Life & Style Hotel Alte Post seinen Platz, das erst 2015 im historischen Gebäude der ehemaligen Zentralpost eröffnete. Die Kopenhagener Architektin und Designerin Helle Flou hat geschickt Elemente des altehrwürdigen Gebäudes mit moderner skandinavischer Eleganz vereint. Das Hotel bietet insgesamt 75 moderne Designzimmer. Darunter befinden sich auch vier Themenzimmer von der Flensburger Brauerei, ORION, Nord-Schrott, der sh:z und dem Handballbundesligisten SG Flensburg-Handewitt. Die Lage ist einfach top: Die Hafen- und Shoppingmeile, aber auch die berühmte Rote Straße sind schnell zu Fuß zu erreichen. Weitere Annehmlichkeiten im Hotel sind der Pub „Beefeater“ mit Sportsbar sowie die Hotelbar in der Lobby mit der wohl größten Auswahl an Rum-Spezialitäten in Schleswig-Holstein. Hier finden auch Konzerte mit regionalen Künstlern statt.

www.ap-hotel.de

+ Urlauben in nordisch elegantem Style: Das Nordic Life & Style Hotel Alte Post lädt nach Flensburg ein. Foto: Nordic Life & Style Hotel Alte Post

Erholen im Herzen Waldhessens Natur genießen in „Göbel’s Hotel zum Löwen“ in Friedewald

Das charmante Vier-Sterne Göbel’s Hotel zum Löwen mitten im Wander- und Radgebiet Waldhessen empfängt seine Gäste zu einer entspannenden Auszeit in Friedewald bei Bad Hersfeld. Schon bei der Ankunft lädt das von Tageslicht durchflutete Wintergartenfoyer zum gemütlichen Verweilen ein. Von hier aus gelangt man zu den komfortablen Hotelzimmern oder verschiedenen Restaurants. Vom Hotel aus kann man außerdem Wanderungen oder eine Radtour durch das idyllische Friedewald und die wunderschöne, reizvolle Landschaft unternehmen. Lohnenswerte Ausflugsziele liegen ganz in der Nähe. Das stilvolle Ambiente und die herzliche Atmosphäre des Hotels machen den Wohlfühl- Aufenthalt perfekt.

www.goebels-zum-loewen.de

+ Entspannte Auszeit: Von Göbel’s Hotel zum Löwen ausgehend kann man die Landschaft erkunden. Foto: Göbel’s Hotel zum Löwen

Heiße Thermen genießen Kurzurlaub im „Hotel Mürz“ in Bad Füssing zu gewinnnen

Gäste können den Stress, die Hektik und alle Anspannungen des Alltags getrost hinter sich lassen und in eine Welt voller Entspannung und Erholung eintauchen. Millionen Menschen vertrauen auf die Wirkung des legendären schwefelhaltigen Heilwassers, das aus Bad Füssings Thermalbrunnen sprudelt. Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme I sowie die Europa- und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung, körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Das sympathische Vier-Sterne-Wunsch-Hotel Mürz in Bad Füssing ist bekannt für sein umfangreiches Wellnessangebot. Die Saunalandschaft, der Fitnessbereich oder die hauseigene Therme, welche vom Original Thermal Wasser aus Bad Füssing bespeist wird, lassen Besucher den Alltagsstress vergessen.

www.badfuessing.com, www.muerz.de

+ Erholung für Körper und Seele: Die heißen Thermalquellen in Bad Füssing lassen den Alltagsstress vergessen. © Foto: fotografieaw.com

