Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 7. Dezember 2018, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Entspannung pur an der Märchenstraße: Wohlfühl-Urlaub im „Göbel’s Hotel Quellenhof“

Die Wohlfühl- und Gesundheitsstadt Bad Wildungen an Deutschlands Märchenstraße reizt mit seiner malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen und Europas größtem Kurpark. Das vielfältige Gesundheits- und Kulturangebot macht die Kurstadt am Unesco-Weltnaturerbe – dem Nationalpark Kellerwald-Edersee – zu einem einzigartigen Reiseziel. Für eine Auszeit in der kuscheligen Jahreszeit bietet sich das 4-Sterne Göbel´s Hotel Quellenhof mit seinen modernen Zimmern und dem geschmackvollen Restaurant an. Es zeichnet sich vor allem durch die Größe, Ausstattung und prächtige Jugendstil-Fassade aus, die jedem Aufenthalt eine ganz besondere Note verleiht. Neu ist der erweiterte und modernisierte Wellness- und SPA-Bereich auf jetzt 1500 Quadratmetern, der neben den vorhandenen Vorzügen wie Schwimmbad, verschiedenen Saunen und Ruhebereichen, jetzt durch einen neuen Außenpool mit Liegewiese, großzügigem Whirlpool, moderne Behandlungskabinen, zwei neue Ruheräume, einen großen Fitnessraum mit hochwertigen Trainingsgeräten sowie einer Wellness-Lounge mit Verkaufs-Shop begeistert. Einfach traumhaft.

www.goebels-quellenhof.de

+ Prächtig: Das Göbel’s Hotel Quellenhof hat eine wunderschöne Fassade. © Romantikhotel Quellenhof

Auszeit in Bad Wildungen: Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Deluxe-Doppelzimmer, Genießer-Frühstück und Verwöhnbuffet am Abend. Dazu gehört auch eine Massage sowie die Nutzung des Wellnessbereichs. Tel. 0 13 78 / 80 66 75 | Lösungswort: Quellenhof (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Tapetenwechsel in den Tiroler Bergen: Auszeit im „Hotel Alpina Wellness & Spa Resort“ in Kössen

Zwischen Kitzbühel und der Grenze zu Deutschland, im Tiroler Kaiserwinkl, meint es der Winter mit seinen Gästen besonders gut. Stress und Hektik haben dort keinen Zutritt. Vielmehr lädt eine bezaubernde Winter- und Berglandschaft zum Wintergenuss auf leisen Sohlen. Direkt vor der Tür des Hotel Alpina****s Wellness & Spa Resort in Kössen funkeln die Schneekristalle in der Sonne. Umgeben von der atemberaubenden Bergkulisse des Zahmen und Wilden Kaiser steigen die Langläufer dort in das vielseitige Langlaufnetz ein und ziehen in Ruhe ihre Spuren durch den Schnee. Die Gastgeberfamilie Gruber weiß um die Schönheiten ihrer Heimat und lässt in ihrem Hotel Alpina die beeindruckenden Naturerlebnisse nachwirken. Unbeschwert geben sich Genießer dort der wohligen Wärme im Sauna-Dörfl hin und atmen bei Zirben- oder Bergwiesenheu-Duft tief durch. Eine Entspannungsmassage im Spa-Bereich ist einfach nur angenehm. In der Zirben-Spa-Suite lehnen sich Pärchen nach dem Bad am wärmenden Kachelofen zurück. Familie Gruber hat ihr Restaurant als kleinstes Tiroler Dorf gestaltet und lädt die Gäste einmal in der Woche zur idyllischen Laternenwanderung.

www.hotel-alpina.at

+ Romantisch: In diesem einzigartigen Ambiente lässt es sich wunderbar abschalten. © Hotel Alpina

Tirol im Winter erleben: Gewinnen Sie vier Übernachtungen inklusive Halbpension mit einem Partnerbad in der romantischen Zirben Spa Suite im Hotel Alpina**** s für zwei Personen. Tel. 0 13 78 / 80 66 76 | Lösungswort: Kaiserwinkl (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wein, Kur und Natur: Genießen und Ausspannen im „Land-gut-Hotel BurgBlick“ in Bad Münster am Stein

Wellness, Wandern, Radfahren, Wein, Kur und Natur – das alles bieten Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein, im romantischen Nahetal. Entlang der Nahe erstreckt sich ein Salinenpark. Baden im Thermalbad oder die Saunen in der Landschaft des Bäderhauses bieten Entspannung pur. Besonders reizvoll ist ein Besuch der Altstädte: die Kreuznacher Neustadt und das Burgdorf Ebernburg oder das Kulturviertel um den Schlosspark mit seinen Museen. Das Land-gut-Hotel BurgBlick in Bad Münster am Stein besticht durch den Panoramablick zum Rotenfels und zur Ebernburg. Ob gut bürgerlich, raffiniert vegetarisch oder Speisen aus Großmutters Küche im rustikalen Hotelrestaurant finden die Gäste hervorragende Speisen mit frischen, regionalen Zutaten.

www.bad-kreuznach-tourist.de

www.hotel-burgblick.com

+ Wohlfühl-Ambiente: Baden im Thermalbad – auch das gehört zu einer Auszeit. © Land-gut-Hotel BurgBlick

Bad Kreuznach entdecken: Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen mit Frühstück im „Land-gut-Hotel BurgBlick“ in Bad Münster am Stein. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: BurgBlick (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 17. November: Silke Kolle aus Minden (Tirler), Jutta Wandrey aus Breuna (Brauhaus) und Marlies Dieser (Hainburg). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.hna.de/ueber-uns/datenschutz

Rubriklistenbild: © Bjoern Luelf