Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch Vierbeiner sind willkommen – Boutique-Hotel Okelmann’s in der norddeutschen Tiefebene

Der kleine Ort Warpe in Niedersachsen gilt als Geheimtipp. In der Idylle zwischen Wiesen und Wäldern, Bächen und Wassermühlen kann man sich bei verschiedensten Freizeit- und Sportaktivitäten vergnügen.

Auch für Hundehalter ist diese Region wie geschaffen für die schönsten Momente mit dem Vierbeiner. Idealer Ausgangspunkt ist dafür das Okelmann´s. Das kleine und feine Boutique-Hotel befindet sich seit fünf Generationen im Familienbesitz und verwöhnt seine Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und Entspannungs-Möglichkeiten. Jetzt dürfen auch Hunde mit ins Haus, ob im Restaurant, Café oder Hotel, hier sind die Lieblinge willkommen. Neben tollen Tipps zu besonderen Naturspots für Hunde gibt es Begrüßungs-Leckerli sowie Hundedecke und Näpfe für die Dauer des Aufenthaltes.

Die beiden Schwestern Kristin und Maren Okelmann betreiben das Hotel mit viel Liebe zum Detail. Alle 16 stilvoll eingerichteten Wohlfühlzimmer sind modern ausgestattet. Es gibt einen gemütlichen Saunabereich im Schäferwagen, einen e-Bike-Verleih und im Restaurant sowie im Café Heimatliebe werden täglich regionale und saisonale Koch- und Backkunst mit Warper Spezialitäten angeboten.

okelmanns.de

+ Ideal für Zwei- und Vierbeiner: Das Okelmann’s ist die perfekte Urlaubsadresse – mit und ohne Hund. © okelmanns

Gengenbach: einfach schön! Ruhe und Erholung im Schwarzwald Hotel Gengenbach

Fachwerkhäuser so weit das Auge reicht, im harmonischen Miteinander Türme, Tore, Winkel und Gassen. Im Mittelpunkt Marktplatz und Rathaus. Lebensart und Sinngenuss gibt es hier à la carte: erlesener Gengenbacher Wein, typisch badische Küche. In den Seitentälern der echte Schwarzwald. Gengenbach ist ein Genussort an der Deutschen Fachwerk- und Badischen Weinstraße.

Gäste im Schwarzwald Hotel Gengenbach erleben entspannte Tage in friedvoller Natur mit bester Schwarzwaldluft und Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der historisch-romantischen Altstadt entfernt. Im gemütlichen Restaurant schlemmt man badisch regional, während die Hotelbar zum gemütlichen Tagesausklang einlädt. Körper, Geist und Seele entspannen sich im großzügig angelegten Wellness-Bereich mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad.

schwarzwaldhotel-gengenbach.de

+ Bilderbuchstädtchen: Gengenbach hat ein bezauberndes Ortsbild und ist wie geschaffen einen romantischen Kurzurlaub. © wissing

Auszeit vom Alltag in Bad Mergentheim – Wohlfühlen im Hotel Bundschu

Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Qudratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder sie nehmen ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten dort verschiedene Anwendungen an.

hotel-bundschu.de

+ Sympatisches Hotel mit fränkischer Seele: Das Hotel Bundschu in Bad Mergentheim. © Hotel Bundschu

