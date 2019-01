Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 11. Januar 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Verwöhn-Urlaub Deluxe mit fünf Sternen: Genießen Sie eine Auszeit in „Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“

Winter und Wellness – passt das nicht wunderbar zusammen? Wie wäre es da mit einer gemütlichen Auszeit in einem 5-Sterne Wohlfühl-Hotel? Das Göbel ´s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ mit seinem außergewöhnlichen Ambiente vor der Kulisse der reizvollen Wasserburgruine mitten im Naturparadies Waldhessen in Friedewald lässt da keine Wünsche offen. Hier erlebt man gehobene Gastlichkeit, romantische Schlossatmosphäre und taucht ein in eine Welt von Anmut und Schönheit. Die liebevoll gestalteten Schlosszimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort. In den stilvollen Restaurants und Stuben, auf der eleganten Terrasse und in der Café-Lounge verwöhnt eine erstklassige Küche und bezaubert durch feine Kräuter aus dem Schlossgarten und erlesene Tropfen aus dem Weinkeller. Eine Oase der Ruhe und Entspannung erwartet die Gäste in der eleganten Sauna- und Wellnesslandschaft „Kristall SPA“ – einem Verwöhnparadies der Extraklasse auf 2000 qm und besonders zur kalten Jahreszeit ideal zum Erholen und Entspannen. Bei vielseitigen und wohltuenden Wellnessbehandlungen, im Innen- und Außenpool, verschiedenen Ruheräumen, dem Wellnessgarten und vielem mehr genießt man Ruhe und ganz viel Zeit für sich.

www.goebels-schlosshotel.de

+ Winter-Wellness in Waldhessen: „Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ ist der ideale Ort dafür. © Tobias Kromke/Göbel Hotels

Winter-Wellness: Wir verlosen Wohlfühl-Urlaub Deluxe für zwei Personen mit zwei Übernachtungen, Halbpension und SPA-Nutzung in Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“. Tel. 0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Schlosshotel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Zeit für die Insel: Urlaub im „Hotel Rackmers Hof“ auf Föhr

Als Friesische Karibik bezeichnet sich die Insel Föhr. Tatsächlich schützt sie ihre Lage im Windschatten von Sylt und Amrum vor den stürmischen Einflüssen der Nordsee und sorgt dafür, dass sich die Vegetation gut entwickeln kann. Mitten im beschaulichen Grün liegt Oevenum, einer der größeren Orte der Insel und Heimat von Rackmers Hof. Seit sieben Generationen ist das Anwesen im Besitz der Familie. Seit 2007 betreibt Gastgeberin Marianne Roeloffs mit ihrem Mann den historischen Hof mit viel Liebe zum Detail. Das Besondere: Alle Zimmer sind Suiten und verfügen über viel Platz und Komfort. Weitläufig grenzt der schön angelegte Garten an die Terrassen der Suiten in den einzelnen Reetdachhäusern, die den Rackmers Hof so besonders machen. Über verschlungene Pfade unter Baumwipfeln hindurch gelangen die Gäste zu den Frühstücksräumen im historischen Haupthaus. Dort erwartet sie das Highlight des Vormittags: das Friesen-Frühstück. Um die reiche und frische Auswahl auf dem Buffet voll auskosten zu können, hat das Rackmers-Team beschlossen, die Frühstückszeit bis 12 Uhr auszudehnen – herrlich für Langschläfer oder Langfrühstücker.

www.rackmers.de

+ Alle Zimmer sind Suiten: In Rackmers Hof ist die Erholung vorprogrammiert. © Rackmers Hof

„Zeit für Uns“ auf Föhr: Gewinnen Sie drei Übernachtungen mit Frühstück und vielen Sonderleistungen für zwei Personen im Rackmers Hof auf der Insel Föhr. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Föhr (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Pures Alpenglück im Kleinwalsertal: Winterurlaub im „Travel Charme Ifen Hotel“

Skifahren, Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln – Berggenuss in seiner schönsten Form. Im Kleinwalsertal findet jeder sein ganz persönliches Winterglück. Und im Travel Charme Ifen Hotel, dem einzigen Fünf-Sterne-Hotel des Tals, kommt man dem alpinen Genusshimmel noch ein Stückchen näher. Sonnenverbrannte Altholzdecken treffen auf organisch anmutende Messingobjekte, lässige Ledersesselchen stehen neben Schwarzstahl eingefassten Glastüren am knisternden Kaminfeuer. So genießt man kulinarische Glücksmomente in behaglichem Ambiente, in dem hochwertige Handwerkstradition eine spannende Liason mit stylischem Design eingeht. In der Kilian Stuba zelebriert Sternekoch Sascha Kemmerer die ganz große, geschmackstiefe Gourmetküche. Im Walser Restaurant „Carnozet“ genießt man dagegen regional österreichische Wirtshausküche – ehrlich, authentisch, echt. 2300 Quadratmeter PURIA Premium Spa laden zu nachhaltiger Entspannung ein. Und was sich niemals ändert ist der Blick auf die beeindruckende Walser Bergwelt, in die das Travel Charme Ifen Hotel eingebettet ist.

www.travelcharme.com/hotels/ifen-hotel

www.allgaeu-top-hotels.de

+ Mit Blick auf das imposante Felsenmeer der Alpen einfach mal den Alltag hinter sich lassen. © Travel Charme Hotels & Resorts

Winter im Kleinwalsertal: Wir verlosen vier Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension im Travel Charme Ifen Hotel im Kleinwalsertal. Tel. 0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Kleinwalsertal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.hna.de/ueber-uns/

