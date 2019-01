Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Rufen Sie von Sonntag, 13.01., bis Freitag, 18.01., 23:59 Uhr, die Glückstelefone an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Erholen und Kraft tanken: Kurzurlaub im „Alpin und Relax Hotel Das Gerstl“ im Vinschgau genießen

Auf 1500 Meter über dem Meeresspiegel, hoch über dem Talkessel des tief verschneiten Vinschgaus liegt das wundervolle Alpin und Relax Hotel Das Gerstl mit einem Panoramablick, der seinesgleichen sucht. Der kostenlose Skishuttle bringt Wintersportbegeisterte innerhalb weniger Minuten ins sonnige Skigebiet Watles, ins Langlauf-Paradies Schlinig und in die schönsten Scheeschuhwander-Regionen. Hier lassen sich die sonnigen Wintertage wunderbar genießen. Genussliebhaber freuen sich über die frischen und gesunden Gaumenfreuden, die raffiniert und liebevoll zubereitet werden. Dabei spielt die einzigartige „r30-Garantie“ eine große Rolle. Alle Produkte, die aus dem Umkreis von maximal 30 Kilometern stammen, sind mit dem r30-Siegel gekennzeichnet. Das garantiert höchste Qualität und unterstützt die einheimischen Bauern und Produzenten.

Exklusiver Wellnessgenuss

Gäste können im Gerstl ins wohlig warme Wasser des Infinity-Pools mit Schleuse ins beheizte Freischwimmbad eintauchen und den eindrucksvollen Panoramablick genießen. Entspannung für Körper und Geist bieten die neue großzügige Saunawelt und die verschiedenen Wohlfühl-Ruheräume. Das Alpin und Relax Hotel Das Gerstl, das zum erlesenen Kreis der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol gehört, ist das ideale Hotel für einen erholsamen Aktivurlaub zum Kraft tanken.

Eine Woche für die Gesundheit: Urlaub im „Hotel Bundschu“ in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf etwa 200 Quadratmeter können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder nehmen sie ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten ihnen verschiedene Anwendungen.

Im Winter bestes Badewetter: Heiße Thermen in Bad Füssing im „Hotel Mürz“ genießen

Abschalten und genießen – wo wäre das besser möglich, als an einem Ort, an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind. Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme I sowie die Europa- und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung, körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Das sympathische 4-Sterne- Wunsch-Hotel Mürz in Bad Füssing ist bekannt für sein umfangreiches Wellnessangebot. Die Saunalandschaft, der Fitnessbereich oder die hauseigene Therme, welche vom Original Thermal Wasser aus Bad Füssing bespeist wird, lassen den Alltagsstress vergessen.

Die Gewinner vom 22. Dezember: Peter Plat aus Berlin (Kauzenberg), Friedrich Pauleikhoff aus Schloß Holte-Stuckenbrock (Bad Füssing) und Marion Reuter aus Kahl (Altmühltal) und vom 29. Dezember: Günter Siemon aus Kassel (Oberjoch), Klaus Peter Strickroth aus Herzberg (Seiser Alm) und Christel Schielke aus Frankenberg (Spessart). Herzlichen glückwunsch!

