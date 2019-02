Außergewöhnliche Atmosphären für Ihre städtische Auszeit

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie besten City Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen.

Erleben Sie mit Secret Escapes beispielsweise eine Nacht im historischen Wasserspeicher im lebhaften Hamburger Stadtteil Sternschanze.

Inmitten des lebhaften Stadtteils Sternschanze und umgeben vom Schanzenpark findet sich der historische Wasserturm Hamburgs, welcher sich durch die gelungene architektonische Verbindung von modernem Design und historischem Altbau auszeichnet. Einzigartig ist ebenso die Lage in direkter, fußläufiger Anbindung zur Messe und die kurze Anbindung per Bahn an berühmte Hamburger Viertel wie St. Pauli und die Hamburger Neustadt.

Zu bieten hat das Hamburger Sternschanzen-Viertel allerdings genügend attraktive Cafés und Ausgehmöglichkeiten, als dass es fast zu schade wäre als Besucher der Sternschanze nur als Zwischenstation zu betrachten. Cafés, Bars und Boutiquen im individuellen Stil laden zu gemütlichem Bummeln ein.

Nach Ihrer Rückkehr verwöhnt Sie das Mövenpick Hotel Hamburg mit dezenten, wunderbar aufeinander abgestimmte Superior-Zimmern und einer warmen und gemütlichen Atmosphäre. Ihre Nächte verbringen Sie hier in einem bequemen Kingsize-Bett und genießen Sie morgens eine duftende Tasse Kaffee, während Sie Ihr Programm für die Hansestadt planen.

Gastronomisch verwöhnt Sie das Mövenpick Restaurant mit klassischer Schweizer Küche sowie internationalen und regionalen Spezialitäten in einem wunderschönen Anbau mit gläsernen Wänden und herrlichem Blick in den Park. Die CAVE Bar im historischen Wasserspeicher lädt in den Abendstunden zu Cocktails bei stimmungsvoller Atmosphäre.

Das Mövenpick Hamburg verfügt ebenso über einen Saunabereich, der mit einem Ruheraum und Erlebnisduschen ausgestattet ist. Zudem erwartet Sie ein Fitnessstudio mit modernen Trainingsgeräten.

