Die außergewöhnlichsten Unterkünfte auf Airbnb zum Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit finden Sie hier Unterkünfte, die jede auf ihre eigene Art einen Bezug zur ehemaligen Mauer haben. Zeitreise vorprogrammiert.

Bereits zum 29. Mal feiern wir am 3.10. den Tag der Deutschen Einheit und im weiteren Sinne auch den Fall der deutsch-deutschen Grenze, die bis 1989 DDR und BRD voneinander trennte.

Zu diesem Anlass finden Sie hier die außergewöhnlichsten Unterkünfte, die das Portal Airbnb so zu bieten hat.

Trabi mal anders in Dresden

Bis heute ist er das Symbol der DDR: Der Trabant. Im Volksmund liebevoll "Trabi" genannt, erfreut er sich bis heute einer eingefleischten Fangemeinde. Fast 35.000 der "Rennpappen" knattern noch immer durch Deutschland. Völlig abgasfrei, aber nicht weniger kultig ist die "Schnarchpappe" von Gastgeberin Silvia in Dresden. Sie hat das alte Fahrzeug kurzerhand in ein gemütliches Bett umfunktioniert. Mehr DDR-Feeling geht kaum.

"Wir haben unserer Kreativität freien Lauf gelassen. So findet man verschiedene Dinge, die typisch im Haushalt der DDR waren, gesammelt, zum Beispiel Kittelschürzen, spezielle Teller oder Figuren wie Pittiplatsch und Schnatterinchen", so Gastgeberin Silvia. Gäste können bei ihr nicht nur im Trabi übernachten, sondern auch typische Autos der DDR mieten und ein historisches Fahrgefühl erleben.

Originale DDR-Unterkunft in Leipzig

Ostalgie pur! Beim Beziehen dieser Unterkunft in Leipzig betritt man nicht nur eine liebevoll hergerichtete Wohnung, sondern fühlt sich wie in eine andere Zeit versetzt. Bei den hochwertigen Möbeln handelt es sich ausschließlich um Originalstücke aus der ehemaligen DDR. Zudem lassen sich in Vitrinen und an den Wänden zahlreiche Sammlerstücke bestaunen, die über die damalige Zeit informieren und den Besucher in Erinnerungen schwelgen lassen.

Ehemaliger Wachturm in Mecklenburg-Vorpommern

Nach der Wiedervereinigung sollte der Wachturm entlang der Grenze zwischen Ost und West in Dömitz, Mecklenburg-Vorpommern, abgerissen werden. Gastgeberin Karin und ihr Mann haben sich kurzerhand dazu entschlossen, ihn auszubauen und als historischen Ort zu erhalten. Heute lädt der Wachturm als Unterkunft der besonderen Art dazu ein, in die Trennungsgeschichte von damals einzutauchen.

