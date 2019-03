Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 29. März 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Heilklimawandern zum Kennenlernen: Kurzurlaub in Bad Tölz zu gewinnen

Wenig Feinstaub. Wenig Allergene. Viel Sauerstoff. Wer nach Bad Tölz kommt, kann es sofort spüren. Das milde Klima, das durch die Kombination aus positiven Reizen und wohltuenden Schonfaktoren als „Champagnerluft“ bezeichnet werden darf. Schattenspendende Wälder, mäßige Höhen und eine ruhige Atmosphäre vervollständigen das Bild, das dem malerischen Städtchen schon vor 50 Jahren das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ bescherte. Kein Wunder, dass es Gäste und Einheimische nach draußen zieht – zum Fahrradfahren, Wandern und Spazieren. Ob rauf auf die Hausberge Blomberg und Zwiesel oder entspannt und eben entlang der Isar: Um Bad Tölz erschließt sich der Heilklimapark mit einem 340 Kilometer langen Wegenetz, Hinweisschilder geben Aufschluss über Wegbeschaffenheit und Schwierigkeitsgrad der Strecke. Jeder bestimmt sein persönliches Pensum im Rahmen der individuellen Gesundheitsvorsorge und kann dadurch die wohltuende Wirkung der schadstoffarmen Luft in vollen (Atem-) Zügen genießen. Zum Jubiläum gibt es Pauschalen, die eine Einführung ins Heilklimawandern ermöglichen. Bei begleiteten Wanderungen, Fußreflexzonenmassage und Genuss-Abend in einer Tölzer Traditionsgaststätte lassen Urlauber den Alltagsstress hinter sich. Tipps von Wanderführern machen das Rundum-Sorglos-Paket komplett.

+ Wohltuende Wirkung: Heilklimawandern ist in Bad Tölz eine beliebte Methode, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. © GARY ENGEL- TOURIST INFORMATION BAD TÖLZ

Traumhafte Aussichten in Südtirol: Weintrester-Peeling im Hotel Golserhof

Wenn im Meraner Land der Frühling erwacht, tanken Gäste des Hotel Golserhofs über den Dächern von Meran die ersten warmen Sonnenstrahlen. Die Aussicht ist traumhaft, die Lage in den blühenden Obst- und Weingärten ebenso. Mußestunden auf der Dachterrasse des kleinen, feinen Hauses – am beheizten Panoramapool, in den Kuschelnestern und Himmelbetten – erwecken die Lebensgeister. Kaum irgendwo gelingt es leichter, sich des Alltags zu entledigen: Eine Apfel- oder Heubehandlung oder uralte Traditionen aus Fernost, die Ruhe der neuen Saunawelt genießen – es soll einem gutgehen im Golserhof. „In vino sanitas“ ist der Wellnesstipp des Frühlings: Klangschalen stimmen in eine himmlische Behandlung ein. Ein exquisites Weintrester-Peeling regeneriert die Haut. Ein wohliges Trauben-Bad samt Trauben-Trunk und eine abschließende Behandlung mit kostbarem Traubenöl pflegen samtig weich.

+ Die Lebensgeister wecken: Nirgendwo ist es so leicht, den Alltag hinter sich zu lassen als im Hotel Golserhof in Südtirol. © HOTEL GOLSERHOF

Heiße Thermen in Bad Füssing: Im Hotel Rottaler Hof Körper und Geist regenerieren

Heilende Quellen, herrliche Natur und Erlebnisreichtum – das ist Bad Füssing. Der Rottaler Hof liegt hier zentral, aber dennoch ruhig. Die Therme Eins, der Kurpark sowie die Kurallee mit Kurzentrum sind in weniger als fünf Gehminuten zu erreichen. Warmes Holz, sanfte Farben und eine liebevolle Dekoration kommen im Hotel zum Einsatz und gestalten eine heimelige Atmosphäre. Der Tag beginnt im Hotel Rottaler Hof mit einem reichhaltigen, abwechslungsreichen Frühstücksbuffet. Frische Semmeln und Brot, Müsli, Joghurts, regionale Wurst- und Käsespezialitäten, Eierspeisen, frisch gebrühter Kaffee und Tee lassen keine Frühstückswünsche unerfüllt. Herzstück ist das hauseigene Thermalhallenbad, das täglich mit reinstem Thermal-Mineral-Wasser aus der Ursprungsquelle Bad Füssings, der Therme Eins, versorgt wird. Bei einem Besuch in der Dampfgrotte können Urlauber durch die ätherischen Öle wieder richtig durchatmen, der Kreislauf wird angeregt und die Haut weich und geschmeidig. Die wohltuende Wärme in der Dampfgrotte regeneriert Körper und Geist.

+ Zentrale Lage: Vom Hotel Rottaler Hof gehen die Urlauber nur wenige Minuten zum Kurzentrum. © HOTEL ROTTALER HÖHE

Erholung pur im Herzen des Schwarzwalds: Ruhe und Gelassenheit im Hotel Schöne Aussicht genießen

Gäste lassen es sich im Hotel Schöne Aussicht so richtig gut gehen. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als den bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster-Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Genießen Sie zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser.

+ Schwarzwald pur: Im Hotel Schöne Aussicht kann man es sich so richtig gut gehen lassen. © HOTEL SCHÖNE AUSSICHT

Gut für die ganze Familie: Familienhotel Lido Ehrenburgerhof in Südtirol lädt ein

Urlaub mit der gesamten Familie ist eine wunderbare Gelegenheit, dem stressigen Alltag zu entfliehen und gemeinsam Zeit zu verbringen. In den Familienhotels Südtirol weiß man, was Kindern und Erwachsenen gut tut – perfektionieren sie ihre Expertise als Familiengastgeber doch bereits seit über 20 Jahren. Die Balance aus Abenteuern in der Südtiroler Natur und wohltuender Regeneration im hochwertigen Hotelambiente machen den richtigen Mix. In den 25 familiengeführten Häusern wird dank vielseitiger Angebote gemeinsame Familienzeit mit abwechslungsreichen Kinderprogrammen und Auszeiten für die Eltern verbunden. Die zur Hotelgruppe zugehörigen Hotels bieten verschiedene spannende Erlebnisse in der Natur an: Den Naturforscher-Miniclub, den Naturforscher-Juniorclub und das Naturdetektiv-Camp. Im Naturforscher-Miniclub für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren dreht sich alles um das Beobachten, Staunen und Spielen. Südtirols Landschaft steckt voller Schätze, die die Kleinen auf Entdeckungstouren erkunden – naturpädagogisch ausgebildete Betreuer geben dabei auf die jungen Naturforscher acht. Der Naturforscher-Miniclub ist eine Inklusivleistung. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können im Naturforscher-Juniorclub ihre kreativen Talente und motorischen Fähigkeiten ausleben und dabei Naturwissen dazugewinnen. Gilt es hier doch die Natur als Forschungsareal, Kunstwerkstatt und Freilichtkino zu entdecken. Auch der Naturforscher-Juniorclub ist eine Inklusivleistung.

+ Pefekte Gastgeber: Bei verschiedenen Angeboten kommen die jungen Gäste auf ihre Kosten – und dann auch die Eltern. © FAMILIENHOTELS SÜDTIROL EHRENBURGERHOF ARNOLD RITTER

