Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 24. Mai 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Abschalten im Gesundland Vulkaneifel: Entspannungsurlaub in Molitors Mühle

Das perfekte Refugium für Ihre Wellness-Tage in der Eifel ist das 4-Sterne-Hotel Molitors Mühle. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit der komfortablen Ausstattung, verleiht dem traditionsreichen, stilvollen und doch zeitgemäßen Haus seinen besonderen Reiz. Die neue 1300 Quadratmeter großzügige Wellness-Oase mit ihren vielfältigen Möglichkeiten bietet Gästen in Verbindung mit den gastronomischen Einrichtungen und der wunderbaren Umgebung rund um das Hotel ein Gesamtkonzept für Gesundheit, Schönheit, Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung. Im Mittelpunkt des SPA-Konzeptes stehen Hotelgästen ein Schwimmbad (31 Grad Celsius) mit großem Liegebereich, eine Soft Sauna, ein orientalisches Dampfbad, ein Tecaldarium und eine Dusch-Landschaft mit Kneipp-Becken zur Verfügung. Ein besonderes Highlight in Molitors Mühle ist die finnische Pfahlsauna. Man hört das Knistern des Saunaofens und befindet sich gleichzeitig auf einer Plattform über dem Wasser. Die wohltuende Abkühlung ist nicht weit. Drei Schritte und Saunagänger tauchen ein in das wohlige Nass des eigenen Sees.

+ Idylle pur: Der See am Hotel Molitors Mühle lädt nach einem Saunagang zur Abkühlung ein. © Petra Stuening

Entspannen in der Eifel: Wir verlosen fünf Übernachtungen (Sonntag bis Freitag) mit Halbpension für zwei Personen in Molitors Mühle. Nicht einlösbar an Feiertagen oder in Ferienwochen. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Molitors Mühle (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Gesundheit in Bad Griesbach stärken: Wohlfühlen im Bayerischen Bäderdreieck

Sanfte Hügel, idyllische Ortschaften und das geschwungene Flussbett der Rott – für die Gäste im niederbayerischen Rottal ist die Welt noch frei von Trubel und Hektik. Sie ist gemütlich und vor allem eines: erholsam. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die Wohlfühl-Therme, die gerade saniert wurde. Direkt an der Fußgängerzone und angrenzend an den Kurpark, bieten das Hotel Glockenspiel/Therme mit 52 großzügig eingerichteten Doppelzimmern und das dazugehörige Appartementhaus Poseidontherme entspannte Gemütlichkeit. Im Vitalzentrum mit hauseigener Therme genießen Gäste individuelle Gesundheits- und Wellnessprogramme.

+ Erholen und Spaß haben: Die gerade sanierte Therme in Bad Griesbach lädt ein. © CLEMENS MAYER J.KNORR

Wellness in Bad Griesbach: Gewinnen Sie drei Übernachtungen (So. – Mi.) mit Frühstück für zwei Personen, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison im Hotel Glockenspiel in Bad Griesbach. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Bad Griesbach (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wellness-Sommer an der Mosel: Kurzurlaub im Parkhotel Krähennest in Löf

Die Mosel ist als Reiseziel beliebt bei Gästen aus dem ganzen Land. Mit ihren grünen Weinbergen, historischen Burgen und den verwinkelten Gassen der Moselstädtchen bietet die Region im Sommer die perfekte Mischung aus Kultur, Genuss und Erholung. Nur eine halbe Stunde von Cochem mit seiner imposanten Reichsburg entfernt, im charmanten Weindorf Löf, lädt das 4- Sterne Moselstern Parkhotel Krähennest zum Wellnessurlaub ein. Direkt vor der Haustür führen schöne Radtouren und Wanderwege, wie der 365 Kilometer lange Moselsteig, durch die herrliche Natur. Dazu bietet das Mosel-Spa auf 4500 Quadratmetern eine traumhafte Wasserwelt mit Innen- und Außenpool sowie „Anti-Stress“-Programme für pure Entspannung. Im Restaurant oder auf der Sonnenterrasse mit Blick auf das Moseltal verwöhnen Gäste ihren Gaumen mit regionalen Gourmet-Kreationen und erstklassigen Weinen.

+ Abtauchen: Gäste entspannen im Pool mit Blick auf das Moseltal. © MOSELSTERN PARKHOTEL KRÄHENNEST

Genießen an der Mosel: Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer im Moselstern Parkhotel Krähennest inkl. Halbpension und einer Ganzkörpermassage pro Person. Tel. 0 13 78 / 80 66 76 | Lösungswort: Moselstern (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

