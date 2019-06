Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 28. Juni 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Sommer ganz sportlich: Ferien im Lamer Winkel im Bayerischen Wald

Beste Voraussetzungen für einen herrlichen Urlaub – wenn schon das Hotel „Sonnenhof“ und der Straßenname „Himmelreich“ heißen: Aber auch sonst wird es im 4- Sterne-Superior-Haus im Lamer Winkel im Naturpark Oberer Bayerischer Wald ein toller Sommer. Neue Top-E-Mountainbikes im Sonnenhof eröffnen für bisherige Nicht-Mountainbiker ungeahnte Möglichkeiten, das Ferienparadies Bayerischer Wald mit dem Rückenwind aus der Steckdose zu erobern und dabei auf wilde (Ur-)Wälder, kühle Bergseen und unglaubliche Ausblicke zu stoßen. Selbst die Kulinarik ist dabei ein wesentlicher Bestandteil: Herrlich, ein kühles, regionales Bier in einer der urigen Hütten zu genießen, eine Bärwurzerei zu besuchen und den typischen Schnaps zu verkosten. Zudem wollen auch die lebendige Glaskultur und die Grenze zum Böhmerwald erkundet werden – für Urlaubserlebnisse abseits des Üblichen. Sportliche lieben den Sonnenhof aber auch deshalb, weil hier alles möglich ist: Frühmorgens eine Runde Golf auf dem ebenso interessanten wie kniffeligen 9-Loch-Platz direkt ums Haus, danach eine E-Mountainbiketour zum Arber und zum Abschluss noch eine Partie Tennis.

Idyllisch: Der Sonnenhof ist ein perfektes Domizil für sportliches Gäste.

Wo Geschichte lebendig wird: Im Germanenland zurück in die Vergangenheit reisen

Wer sich für Geschichte interessiert, ist im Osnabrücker Land genau richtig. Im „Germanenland“ am Alfsee können sich Besucher in die Zeit vor 2000 Jahren zurückversetzen lassen, bevor sie im Museum und Park Kalkriese in die Kampfausrüstung eines römischen Legionärs schlüpfen. Das Museum und Park Kalkriese bei Bramsche zeigt eine beeindruckende Dokumentation der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus, in der römische Legionen eine vernichtende Niederlage gegen die Germanen erlitten. Neben der Dauerausstellung ist bis 3. November die Sonderausstellung „Roms Legionen“ zu sehen. Unter dem Motto „Kleine Römer erobern Kalkriese (zurück)“ ist Mitmachen und Fragen stellen ausdrücklich erwünscht. Die Ausstellung zeigt Modelle mit Tausenden handbemalten Zinnlegionären, präsentiert die Kleidung und Panzerung römischer Legionäre und ermöglicht es Besuchern, diese anzulegen.

Urlaub mit Geschichte verbinden: Im Fischerdorf im Germanenland am Alfsee kann man wohnen und im Museum und Park den Alltag der Römer kennenlernen.

Wellness und Genuss im Harz: Wohlfühl-Urlaub in Göbel’s Vital Hotel Bad Sachsa

Der Harz, das höchste Mittelgebirge in Norddeutschland, fügt sich mit seinen zahlreichen Orten, Sehenswürdigkeiten und charmanten Berg- und Waldgebieten in das Landschaftsbild ein. Die abenteuerliche Seite dieser Landschaft lockt sowohl Aktiv-Urlauber, Naturliebhaber als auch Wellness-Gäste und Familien. Das 4-Sterne-Superior Göbel’s Vital Hotel ist der ideale Ort für eine kleine Flucht aus dem Alltag – attraktiv im eleganten Jugendstil liegt es direkt am Kurpark im charmanten Städtchen Bad Sachsa und strahlt mit seiner Kombination aus Tradition und Moderne eine besondere Wohlfühlatmosphäre aus. Es besticht durch sein Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner SPA- und Wellnesswelt. Im „Vitalis“ SPA, einer wahren Wohlfühl-Oase mit großzügiger und moderner Spa-, Sauna- und Wellnesslandschaft, genießt man Erholung pur im traumhaften Schwimmbad, den gemütlichen Ruhezonen, dem sonnenverwöhnten Außenliegebereich oder Fitnessraum.

Im südlichen Harz: Das Vital Hotel in Bad Sachsa macht eine entspannte Auszeit möglich.

Königin der Flüsse erleben: Kreuzfahrt auf der Donau zu gewinnen

Auf einer Donau-Kreuzfahrt erleben Reisende eine abwechslungsreiche Route zwischen imposanter Natur und fantastischen Kultur-Highlights. So treffen Besucher in Wien auf kaiserlichen Prunk und Kaffeehauskultur. Während Budapest zu einem Spaziergang durch die engen Gassen und zum Bestaunen prunkvoller Bauten einlädt, tauchen Gäste in Bratislava in eine von unterschiedlichen Einflüssen geprägte Kultur ein. Zunächst geht es flussabwärts über die sich romantisch windende Donau in die Kaiserstadt Wien. Geschichtsträchtige Bauwerke, paradiesische Gärten und Grünanlagen sowie eine Vielzahl von Museen machen die österreichische Hauptstadt zu einem exklusiven Reiseziel. Was Wien als Bundeshauptstadt von Österreich ebenso besonders macht: Die Wiener Klassik. Kaum eine andere Stadt brachte so viele weltberühmte Komponisten hervor und trug so ihren Teil zu den großen Meisterwerken bei. Auf dieser Kreuzfahrt ist Budapest flussabwärts der letzte Hafen, obgleich die Donau hier keinesfalls endet. Budapest ist eine Stadt mit diversen Kulturkreisen, die sich zu einer bunten und lebhaften Metropole zusammenfügen. So kann man beispielsweise Spuren der osmanischen Herrschaft, der prunkvollen Ära der Habsburger oder des sowjetischen Sozialismus finden. Die Reise führt weiter in die slowakische Hauptstadt Bratislava, die direkt am Dreiländereck mit Österreich und Ungarn liegt. Damit ist sie die einzige Landeshauptstadt der Welt, die an mehr als ein Nachbarland grenzt. Bedingt durch diese besondere Lage wurde Bratislava schon seit der Antike von unterschiedlichen Ethnien geprägt. Diese vielfältigen Einflüsse machen sich in jedem Winkel der Stadt bemerkbar. Wieder flussaufwärts steuert das A-ROSA Schiff mit Melk die letzte Station der Kreuzfahrt an. Die Kleinstadt ist vor allem durch das fast 1000 Jahre alte Benediktiner Stift bekannt, aber auch durch die Lage im Wachau-Tal mit zahlreichen Burgen und Weinbergen.

Entspanntes Reisen: Eine Flusskreuzfahrt auf der Donau zeigt imposante Natur und beeindruckende Kultur.

