Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 09. August 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Balsam für die Seele: Erholung in Bad Kleinkirchheim in Kärnten

Das familiär geführte 4-Sterne Haus Kolmhof zählt seit geraumer Zeit zu den Top-Adressen in Bad Kleinkirchheim und ist der perfekte Ausgangspunkt für einen Urlaub in Kärnten. Zentral aber ruhig auf 1050 Metern gelegen, direkt gegenüber der Therme St. Kathrein und umgeben von charmanten Boutiquen und Cafés, verbindet das Hotel perfekt Alpine Wellness mit Genießer-Urlaub und unvergessliche Bergerlebnisse. Das Urlaubsgefühl beginnt direkt in den Zimmern, die eine Auswahl aus modernster Einrichtung und klassisch rustikalem Stil bieten. Für Erholungssuchende geht es von hier aus direkt in die 1000 Quadratmeter Wellnessoase des Hauses. Ein ganzjährig beheizter Außenpool, eine Saunawelt, Kosmetik und Massagen, ein Fitnessraum und der 3500 Quadratmeter große alpine Wellnessgarten sorgen für Harmonie zwischen Körper und Seele. Da bleibt in Sachen Entspannung kein Wunsch offen.

Ein ganz besonderes Highlight im Sommer ist der hauseigene Badestrand am Millstätter See, nur 15 Fahrminuten entfernt, der neben einem erfrischenden Bad mit Trinkwasserqualität auch eine 10 000 Quadratmeter Liegewiese zum Sonnen bietet. Als Sahnehäubchen erwartet Gäste am Abend die perfekte Stärkung. Österreichische Küche, internationale Köstlichkeiten und echte Kärntner Spezialitäten werden serviert. Dabei kommen nur frische Zutaten aus der Region in die Töpfe und Pfannen. Anschließend noch ein Gläschen Wein und ein Plausch an der Hotelbar und der Urlaubstag ist perfekt.

kolmhof.at

+ Der Kolmhof: Im Ortszentrum von Bad Kleinkirchheim, direkt an der Maibrunnbahn und gegenüber der Therme St. Kathrein. © KOLMHOF

Erholung in Kärnten Wir verlosen sieben Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Halbpension im Kolmhof. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Kolmhof (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Urlaub bei Freunden am Millstätter See: Familienfreundlichkeit im Hotel zur Post

Urlaubszeit, Zeit für die Familie, drei Generationen, ein Urlaubsziel – der Millstätter See. Der 11,5 Kilometer lange, bis zu 1,8 Kilometer breite und Kärntens zweitgrößter See hat für jeden etwas zu bieten. Nur fünf Minuten vom Seeufer in Döbriach entfernt, beginnt die Wohlfühlzeit bei Familie Kern im Traditionshotel zur Post.

Das ein Kilometer vom Hotel entfernte, hoteleigene, große Strandbad am Ostufer samt Liegewiese, Fußballplatz und Volleyballfeld bietet genügend Platz und Möglichkeiten zu relaxen. Bei einer Schwimm-Runde im glasklaren und 25 Grad warmen, auch als Trinkwasser geeigneten See wird jeder Sommertag zum Erlebnis. Im Kinderparadies werden die Kleinen betreut, unternehmen viele Dinge und erleben somit tolle Ferien. Im neu gebauten Wellnessbereich, mit Saunawelt, Massagen und großem Ruheraum, genießen Erwachsene Ruhe und Entspannung nach einem erlebnisreichen Ausflugstag.

hotelzurpost.co.at

+ Traditionshaus: Das Hotel zur Post liegt nur wenige Minuten entfernt vom Millstätter See. © GERT PERAUER

Auf an den Millstätter See Wir verlosen sieben Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel zur Post. Tel. 0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Hotel zur Post (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Spätsommer in Göbel’s Sophien Hotel: Lebendige Geschichte und Kultur in Eisenach erleben

Die schöne Wartburgstadt Eisenach hat in Sachen Kultur und Architektur unter anderem mit ihrer historischen Altstadt oder dem UNESCO-Weltkulturerbe Wartburg sehr viel zu bieten. Die Taufkirche Bachs, das Gotteshaus Luthers und viele weitere Gebäude mit einzigartigen Baustilen locken Besucher besonders im Spätsommer in ihre kühlen Mauern. Der Nationalpark Hainich, die Drachenschlucht, das Erlebnisbergwerk Merkers, die Klassikerstraße, Erfurt, Weimar, der Kyffhäuser und natürlich der Thüringer Wald sind nur einige lohnende Ausflugsziele in der Umgebung.

Am Fuße der Wartburg empfängt das charmante 4-Sterne Göbel’s Sophien Hotel im Zentrum von Eisenach. Nach einem köstlichen Frühstück kann man gestärkt in den Tag starten und die Natur genießen, aktiv sein, Kultur erleben oder einfach mal relaxen. Für die Entspannung nach dem Sightseeing kommt der Sauna- und Fitnessbereich gerade recht und rundet den Tag perfekt ab. Natürlich dürfen auch Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen. Das Küchenteam verwöhnt die Gäste gerne im Restaurant „Fräulein Sophie“.

sophienhotel.de

+ Im Zentrum Eisenachs: Vom Sophien Hotel aus kommt man schnell zur Wartburg. © GÖBEL‘S SOPHIEN HOTEL

Kurzurlaub in Eisenach Wir verlosen zwei Übernachtung für zwei Personen im Göbel’s Sophien Hotel mit Frühstücksbuffet und Abendessen, plus Wartburgbesichtigung. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Eisenach (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Die Gewinner vom 20. Juli: Walter Weber aus Hungen (Okelmanns), Klaus Borchers aus Borgholzhausen (Ruhbühl) und Heidelore Schmidt (Bayern). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter hna.de/ueber- uns/datenschutz

Rubriklistenbild: © KOLMHOF