Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 6. Dezember 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Genießer-Tipp für den Winter: Wohlfühlzeit in der Vulkaneifel im Hotel Augustiner Kloster

Weihnachten steht vor der Tür und im Hotel Augustiner Kloster sind noch Zimmer frei. Warum sollte man sich nicht einmal klösterliche Feiertage in der romantischen Vulkaneifel gönnen? Die Wohlfühloase des Hotels ist der perfekte Ort zum Abschalten und Träumen, mit wohliger Wärme und Kräuterdämpfen für die Gesundheit in verschiedenen Saunen und einem Pool für die Runde am Morgen. Hotelgäste genießen den 4-Sterne Komfort des geschichtsreichen Klosters bei einem ausgiebigen Frühstück für einen guten Start in den Tag, beim köstlichen Dinner unter der eindrucksvollen Glaskuppel des Atriums oder bei einem guten Glas Wein in der stilvollen Lounge Scenario. Rund um Hillesheim wartet dazu eine Fülle an interessanten Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten. Noch vom 23. bis 26. Dezember 19 buchbar: Die Kloster-Weihnacht mit drei Übernachtungen, inklusive Halbpension, Genießerstunden im Kloster SPA, Krimikabarett, geführten Touren durch die winterliche Vulkaneifel und vielem mehr.

Die Freiheit der Berge genießen: Schickes Designhotel für Sportbegeisterte lädt ein

Das FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld ist ein Outdoorhotel, für alle die die Freiheit in den Bergen lieben – direkt bei der Talstation des Millennium Express der Skiregion Nassfeld. Es ist ein schickes Design-Hotel für aktive Urlauber, sportliche Familien, Freundesrunden und Paare. Die Eckpfeiler der urbanen Architektur des FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld sind zwei Glaskuben, die sich als futuristischer Blickfang in die Kärntner Bergwelt einfügen. Sie sind optimal für die Bedürfnisse und Komfortansprüche von aktiven Urlaubern ausgestattet. Warme Stoffe, schöne Designmöbel, durchdachte Details sorgen für ein lebensfrohes Ambiente mit viel Raum, wo sich auch Kinder rundum wohlfühlen. Das reichhaltige kulinarische Angebot mit regionalen Spezialitäten aus dem Alpe Adria Raum und vitaminreichen Superfood sowie der Lounge-Bereich mit Bar und offenem Kamin machen das FRANZ ferdinand Mountain Resort Nassfeld zu einem Ort der Begegnung. Für sportliche Höhepunkte wird außerdem gesorgt: Mit einer 16 Meter hohen Kletterwand bietet das Aktivhotel einen der höchsten Klettertürme Österreichs in einer Hotellobby.

Wohlfühlen auf bayerische Art: Kur- und Wellnessbehandlungen im Hotel Bayerischer Hof in Bad Füssing

Im „Bayerischen Hof“ in Bad Füssing ist der Name Programm. Angefangen vom wohnlichen Ambiente mit bayrischer Atmosphäre und modernstem Komfort, bis hin zur familiären Gastlichkeit. Die Einrichtung der Gästezimmer bietet behaglich-gemütlichen Komfort in wohnlichem Ambiente. Die Küche des Hauses verwöhnt ihre Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie mit regionalen und internationalen Spezialitäten aus frischen Zutaten der Region. Der Wintergarten ist ein beliebter Treffpunkt, um mit Freunden zu plaudern oder neue Bekanntschaften zu schließen. Abends trifft man sich in der Bar. Die im Hotel befindliche physiotherapeutische Praxis bietet verschiedene Kur- und Wellnessbehandlungen sowie ein Kosmetikstudio. Die Nutzung des hoteleigenen Thermalhallenbads ist für Hotelgäste kostenfrei. Ein Solarium, ein Fitnessraum, eine Infrarotkabine und eine idyllische Liegewiese komplettieren das Angebot des traditionsreichen Hauses.

Tief durchatmen auf Borkum: Sorgenfreier Urlaub auf der Nordseeinsel

Hochseeklima, endlose Sandstrände und ein reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigen kulturellen Angeboten. Die Insel Borkum und das Aparthotel Kachelot bieten ihren Gästen einen sorgenfreien Urlaub in einer grandiosen Umgebung. Für stressfreie Tage auf Borkum ist das das 3-Sterne-Superior Aparthotel Kachelot wie gemacht. Komfortable Einbett- oder Doppelzimmer, Einraumstudios oder Hotelapartments sorgen für viel Flexibilität bei der Planung. Der Genuss beginnt im Hotel bereits am Morgen, wenn nach der geruhsamen Nacht das reichhaltige Frühstücksbuffet à la Kachelot für einen gelungenen Auftakt sorgt. Nach einer ausgedehnten Wattwanderung lässt man sich am Besten im Restaurant mit leckeren Fisch- und Fleischgerichten oder vegetarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

GESUNDZEIT im Fichtelgebirge: Das Siebenquell GesundZeitResort – Urlaub beim Erholungsexperten

Wer mit einem Gesund- und Wellnessurlaub perfekt in den Winter starten will, ist im beliebten Siebenquell GesundZeitResort am Weißenstädter See genau richtig. Das Wellnessresort vereint auf fast 100 000 Quadratmetern den Komfort eines Vier-Sterne-Superior Hotels mit einer Thermenanlage der Superlative. Gäste werden von einer gigantischen Wasserwelt, erholsamen Anwendungen im Hamam und im Medical SPA sowie Entspannung pur in neun unterschiedlichen Saunen erwartet. Einzigartig ist die GesundZeitReise durch Jahrtausende der Bäderkultur. Auf den Spuren der alten Römer und Ägypter erleben Besucher die wohltuende Wirkung unterschiedlichster Mineralienbäder. Besonders gut tut ein Besuch in der Wellnesswelt nach einem Sportkurs im hoteleigenen Fitness-Studio. Für gesunde und leckere Ernährung ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Verschiedene Restaurants und Bistros bieten eine Vielfalt an hausgemachten Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Ausklingen kann der Tag dann in der Kaminlounge mit Bar und Panoramablick auf den See.

