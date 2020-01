Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 17.01.2020, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Meer, Weite und Wellness: Das „The Liberty“ ist Bremerhavens modernstes Themenhotel

Bremerhaven hat viel zu bieten: Heute viertgrößter Universalhafen Europas, früher bedeutender Auswandererhafen, vereinen sich in den Havenwelten interessante Attraktionen wie das Deutsche Auswandererhaus und das bekannte Klimahaus. Mit dem Vier-Sterne Superior Hotel „The Liberty“ eröffnete 2018 ein weiterer Anziehungspunkt in der Seestadt, welcher die einzigartige Geschichte der Auswandererstadt auf moderne Weise interpretiert. Die Freiheitsstatue vor Manhattan ist die Namensgeberin des eleganten Themenhotels, das dort entstand, wo einst über sieben Millionen Auswanderer Europa verließen und ihr Glück in der Neuen Welt suchten.

In allen 93 elegant ausgestatteten Zimmern erzählen liebevolle Details Geschichten von Fernweh. Das Restaurant „Mulberry Street“ verwöhnt die Gäste mit einem umfangreichen Frühstücksbuffet sowie raffinierter und gleichzeitig bodenständiger Küche im New Yorker Stil. Gepflegte Drinks können in der Bar „New York“ mit Terrasse im Dachgeschoss des Hotels genossen werden. Nach dem Tagesprogramm empfiehlt sich ein Besuch im hoteleigenen Miami Spa mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Ruheraum, Fitnessbereich sowie Massage- und Kosmetikanwendungen.

Familien-Skiurlaub im „alpina zillertal“: Urlaub im ersten Lifestyle-Kinderhotel Europas

Im ersten Lifestyle-Kinderhotel Europas ist ab diesem Winter die Leih-Skiausrüstung für Kinder bis 16 Jahre inklusive. Neu im „alpina zillertal“ sind außerdem eine Teenie Lounge, eine Play-Factory sowie ein Vino-Schauweinkeller für „ausgewachsene“ Genießer.

Das „alpina zillertal“ ist das erste Lifestyle-Kinderhotel Europas und zählt auch zu den allerersten Adressen für einen Winterurlaub mit Kindern in Tirol. Gastgeberfamilie Kobliha hat 30 Jahre gastronomische Erfahrung und führt ihr Haus als topmodernes Lifestyle-Hotel für trendbewusste Erwachsene und ihre Sprösslinge.

Im „alpina zillertal“ werden Kinder sieben Tage pro Woche für 80 Stunden in altersgerechten Gruppen betreut. In der 4000 Quadratmeter großen Family-Erlebniswelt drinnen und draußen gehen die Ideen so rasch nicht aus. Die ganze Familie taucht auf zwei Etagen in Woody’s Activity In- und Outdoorpool unter. Eine Trioslide-Wasserrutsche, eine Panorama-Liegegalerie und eine Family-Textilsauna bringen Speed, Dampf und Slow Motion in den Familienurlaub.

Abschalten im Fränkischen Seenland: Entspannte Tage im Parkhotel Altmühltal genießen

Das Vier-Sterne Superior Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen ist ein Hotel zum Wohlfühlen: 67 moderne, komfortable, mit einem Farbpsychologen sonnig und gemütlich eingerichtete Zimmer und Suiten begeistern die Gäste. Im Restaurant „Chicorée“ genießt man auf die Jahreszeit abgestimmte fränkische Spezialitäten ebenso, wie internationale Feinschmeckermenüs sowie eine feine und leichte Küche. Der „Club Vital“ erweckt die Sinne mit angenehmen Düften, die aus Sauna, Dampfbad und Thermarium aufsteigen. Ein Erlebnisschwimmbad mit finnischer Sauna, römischem Dampfbad, Frischwasser-Whirlpools, das Solarium und das Naturkosmetikstudio sorgen für Wohlbefinden und Entspannung.

