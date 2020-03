Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Vom 14. bis 20. März anrufen und gewinnen:

Lieblingsplatz mit Aussicht im Allgäu – Natur hautnah erleben im Biohotel Eggensberger

Das familiär geführte Biohotel Eggensberger**** in Hopfen am See bietet den optimalen Rahmen für spürbar nachhaltige Erholung. Das gesunde Hotel-Konzept sorgt jeden Tag für das Wohlfühlen: Von der regionalen Bio-Küche über speziell gestaltete Natur-Schlafzimmer bis hin zum ärztlich geführten Therapiezentrum für Rücken, Gelenke und Kneipp. Die einmalige Lage am Südhang über dem Hopfensee mit Panoramablick über die Berge macht das Hotel darüber hinaus zum perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in die malerische Allgäuer Natur oder zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Region, wie den Königsschlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein.

Eine Vielfalt an Aktiv-Möglichkeiten, wie genüssliche Wanderungen oder Standup-Paddling und Bootsfahrten auf dem Hopfensee, wartet praktisch direkt vor der Hoteltür. Der großzügige Wellness- und Garten-Spa-Bereich mit Pools, Saunen und Ruhezonen innen und außen sorgt dazu für die ideale Balance aus Erlebnis und Erholung. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz zum Entspannen.

eggensberger.de

+ Inmitten der wunderbaren Allgäuer Landschaft genießt man im Biohotel Eggensberger seine Urlaubstage nachhaltig und naturnah. © Biohotel Eggensberger

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Biohotel Eggensberger am Hopfensee.

Schokogenuss im Ammerland – süße Wohlfühltage im Schokoladenhotel Voss

Ende April ist es wieder so weit: Der Rhododendron blüht und das Ammerland verwandelt sich in ein buntes Blütenmeer. Mitten drin liegt das Schokoladenhotel Voss in Westerstede. Deutschlands einziges Schokoladenhotel bietet eine Schokolounge mit Schokoladenmanufaktur, in der köstliche Kreationen aus 100 Prozent fair gehandelten Zutaten angeboten werden. Aber nicht nur Schokolade kann man hier genießen. Im Restaurant „Vossini“ lassen sich die kreativen Menüs individuell zusammenstellen.

Dazu ist das Hotel mit der flachen Parklandschaft, vielen Sehenswürdigkeiten, wie Museen, prächtigen Windmühlen und historischen Kirchbauten am Wegesrand und malerischen Touren wie der Ammerlandroute, ein echtes Eldorado für Radurlauber. Die „Perle des Ammerlandes“, das Zwischenahner Meer, erreicht man mit dem Fahrrad in nur einer halben Stunde. Eine großzügige Bade- und Saunalandschaft sowie umfangreiche Massage- und Kosmetikangebote garantieren dazu Entspannung pur.

schokoladenhotel.de

+ Entspannen in den detailverliebt gestalteten Zimmern gehört dazu. © Schokoladenhotel Voss

Wir verlosen fünf Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer im Schokoladenhotel Voss.

Die Heimat neu entdecken – Münsterland erleben in Landidyll Hotels und Restaurants

Ausgedehnte Radtouren durch Felder, Spaziergänge durch Weinberge, spontane Streifzüge durch Wälder und Wiesen, durch hübsche Städte bummeln und das süße Nichtstun genießen – all das ist Urlaub in der Heimat in den schönsten Ecken Deutschlands. Und genau hier befinden sind die 22 Mitgliedshäuser der Landidyll Hotels und Restaurants, die allesamt von herzlichen Hoteliers-Familien geführt werden.

Schon vor über 30 Jahren hat sich die Hotelkooperation nachhaltiges Handeln als oberstes Ziel auf die Fahnen geschrieben und das erleben die Gäste Tag für Tag. So zum Beispiel auch im Münsterland. Das Landidyll Wilminks Parkhotel von Theo und Maria Wilmink ist ein Mikrokosmos des guten Geschmacks. Als Slow Food Mitglied sind Küchenmeister Theo Wilmink regionale Produkte und die Verarbeitung „from Nose to Tail“ in der Küche besonders ans Herz gewachsen. Besonders gut schlafen lässt es sich in den Wohlfühlzimmern, die kreative Namen wie „Kunststück“ oder „Kofferzimmer“ haben.

wilminks-parkhotel.de

+ Nachhaltigkeit ganz vorn: In der Küche des Wilminks Parkhotel werden regionale Produkte möglichst komplett verarbeitet. © Landidyll Wilminks Parkhotel

Wir verlosen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension für zwei Personen mit Frühstücksbuffet und regionaltypischem Abend-Menü im Landidyll Wilminks Parkhotel.

