Dieser beliebte italienische Strand wird bald komplett rauchfrei

Rauchen am Strand wird in Bibione bald komplett verboten.

Einer der berühmtesten Küstenorte Italiens wird offiziell den ersten "rauchfreien" Strand des Landes haben, sobald die nächste Sommersaison beginnt.

Bibione - Der beliebte Urlaubsort Bibione in der Region Venetien in Norditalien geht einen drastischen Schritt: An der acht Kilometer langen Küste und damit jedem Strandabschnitt von Bibione wird künftig das Rauchen komplett verboten sein.

Der auch bei Deutschen sehr beliebte Urlaubsort nimmt mit der Maßnahme an einem Projekt namens "Breathe the Sea Air" teil. Bibione spielt bereits seit 2011 mit dem Gedanken, das Projekt in die Tat umzusetzen, wie das Portal Lonely Planet berichtete.

In der Nähe des Wassers durfte demnach schon lange nicht mehr geraucht werden, nun soll sich das Verbot auf den gesamten Strand ausweiten. "Es ist weniger ein Verbot als eine Möglichkeit für Menschen, die ihren Urlaub hier verbringen, gute Seeluft einatmen zu können, ohne dass sie gesundheitlich bedenklichen Substanzen ausgesetzt sind", so Pasqualino Codognot, Bürgermeister der Stadt, in einer Erklärung.

Das Projekt wird im Mai beginnen. Es wird mit der Einführung einer Informationskampagne und der Festlegung offizieller Regeln starten. Es wird zwar auch künftig Raucherbereiche im Ort geben, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Strandes.

