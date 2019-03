Bügeleisen und Fahrrad: Diese Dinge sind auf Kreuzfahrtschiffen strikt verboten

Gibt es auf Kreuzfahrtschiffen Gepäckbegrenzungen? Und wenn ja, wie sehen diese aus? Und was ist dabei verboten? Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengestellt.

Auf Kreuzfahrten will man gut ausgestattet sein, schließlich ist das Programm von Abendveranstaltungen über Badetage bis hin zu Ausflügen an Land vielfältig. Wie viel Gepäck Sie also auf einer Kreuzfahrt mitnehmen dürfen und was Sie besser zu Hause lassen sollten, erfahren Sie im Überblick.

Diese Gepäckregelungen gelten auf Kreuzfahrten

Meist können Kreuzfahrtpassagiere tatsächlich eine unbegrenzte Anzahl an Gepäck mitnehmen. Hier bleibt also viel Raum für Überlegungen, was alles eingepackt werden muss. Das variiert je nach Reisedauer, Route, Ausflugszielen und natürlich den persönlichen Interessen des Passagiers.

Denken Sie aber immer daran: Wenn Sie mit dem Flugzeug zum Starthafen Ihrer Kreuzfahrt reisen, müssen Sie sich an die geltenden Regelungen der Fluggesellschaft halten, die für gewöhnlich ein Gepäckstück mit max. 23 kg pro Passagier vorsehen. Jedes Gepäckstück, was darüber hinaus mitgenommen wird, müssen Sie extra bezahlen - und das kann oft teuer werden.

Lesen Sie hier: Pikante Geständnisse: So wild treibt es die Kreuzfahrt-Crew auf dem Schiff wirklich.

Und: Wie versichere ich mich für Kreuzfahrten richtig?

Das sind die Gepäckregelungen der einzelnen Kreuzfahrt-Unternehmen

Kreuzfahrt-Unternehmen Erlaubte Gepäckstücke Verboten an Bord Aida Keine Einschränkungen. Empfehlung: Persönliche Wertgegenstände sollten im Handgepäck verstaut werden. Gegenstände mit Heizelementen, Fahrräder, Lebensmittel, Waffen, gefährliche Chemikalien, oft auch Rauchverbot Carnival Cruises Begrenzt auf zwei Koffer pro Passagier, pro Koffer max. 22 kg. Waffen, Kerzen, Räucherstäbchen, andere brennbare Materialien, Bügeleisen, oft auch Rauchverbot Celebrity Cruises Keine Einschränkungen. Empfehlung: zwei Gepäckstücke und eine Tragetasche pro Passagier. Waffen, brennbare Materialien, oft auch Rauchverbot Hapag-Lloyd Max. Gewicht pro Gepäckstück bei 32 kg festgelegt, max. Größe auf 158 cm. k.A. Norwegian Cruise Zwei Koffer pro Passagier, pro Koffer max. 22 kg. Schnäpse/Getränke, Reisebügeleisen, Waffen, Tiere (Ausnahme: Servicetiere) Royal Caribbean 90 kg Freigepäck pro Passagier. Waffen, Drogen, Hoverboards, brennbare Materialen, Gegenstände mit Heizelementen, Baby-Monitore, gefährliche Chemikalien, alkoholische Getränke, oft auch Rauchverbot; zudem gilt für Sportmannschaften und Sportler ein Verbot der Nutzung folgender Gegenstände: Baseballschläger, Hockeyschläger, Cricketschläger, Golfschläger, Skateboards, Surfbretter, Fahrräder Tui Cruises Keine Einschränkungen. Empfehlung: Handelsübliche Reisetaschen und Koffer. Als Richtlinie für Kreuzfahrtkunden gilt ein maximales Gewicht von 30 kg je Gepäckstück. Die Abmessungen sollten 90 x 60 x 30 cm nicht überschreiten. Waffen, Drogen, gefährlichen Chemikalien, medizinische Geräte, Gefahrengüter wie Bügeleisen, Heizgeräte oder Kerzen, eigene Mehrfachstecker und Verlängerungskabel, Tiere

Umfrage: Gehen Sie dieses Jahr auf Kreuzfahrt?

Auch interessant: Wer nicht gut schwimmen kann, der sollte auf Kreuzfahrt einiges beachten.

sca