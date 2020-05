Spanien öffnet Strand-Hotspots im Sommer - Urlaub wieder möglich?

Sonnenbaden am Strand von Malaga in Andalusien.

Urlaubs-Hotspots in Spanien werden ihre Strände rechtzeitig zur Sommersaison wieder öffnen, so der Plan. Wird für Deutsche Urlaub dort möglich sein?

Spanienurlaub im Sommer 2020? Klingt für viele Deutsche so verlockend wie selten.

Spanien öffnet tatsächlich seine Urlaubs-Hotspots zur Sommersaison.

Doch können Deutsche dann dort Urlaub* machen - trotz Coronavirus-Krise - und mit welchen Einschränkungen ist zu rechnen?

Strände in Spanien ab Sommer wieder offen - jedoch mit massiven Einschränkungen

Die Kommunalverwaltung Andalusiens hat laut dem Portal Express angekündigt, 1.000 Kilometer Strände rechtzeitig für die Monate der Sommersaison wieder zu öffnen. Besuchern soll es im Juli und August wieder erlaubt sein, die Strände zu besuchen.

Dabei gibt es jedoch einen Haken: Strandbesucher werden im Sommer 2020 mit Einschränkungen rechnen müssen, um die Abstandsregeln aufrechtzuerhalten. Die Urlauber müssen strengen Regelungen Folge leisten. Die örtliche Polizei werde diese verfolgen und gegebenenfalls hart durchgreifen, wie es heißt.

Dazu erklärte Juan Manuel Moreno Bonilla, Präsident der Regierung von Andalusien, im Interview: "Wir werden eine Reihe von Eingrenzungen und bestimmte Messwerte festlegen müssen. Sobald die Kapazitäten festgelegt wurden, werden wir es niemandem sonst erlauben, bis es Impfungen und eine wirksame Behandlung gibt". Die lokale Polizei solle die Strände überwachen und sicherstellen, dass sich wirklich nur die Mengen an Menschen dort befinden, die zugelassen sind.

Bonilla erklärte, er sei "optimistisch", was die Wiedereröffnung der Strände betreffe, auch wenn es Einschränkungen gebe. "Es ist nicht das, was wir gewohnt sind, aber leider haben wir weder eine wirksame Behandlung noch einen Coronavirus-Impfstoff, aber daran werden wir uns gewöhnen müssen", sagte er.

Werden Urlauber im Sommer an Spaniens Strände reisen dürfen?

Ob und wann aber bald auch ausländische Urlauber wieder an Spaniens Stränden in der Sonne liegen dürfen, ist noch unklar. Nehme sich Andalusien ein Beispiel an den Kanarischen Inseln, könnte die Öffnung in Stufen stattfinden:

Strände werden für Einheimische geöffnet.

Auf den Kanarischen Inseln etwa sollen dann Besucher vom spanischen Festland folgen.

Erst ab den Herbstmonaten sollen dann ausländische Besucher wieder zugelassen werden.

Es bleibt also abzuwarten, wann Deutsche wieder in dem beliebten Reiseland Spanien Urlaub machen dürfen.

