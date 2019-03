Alpenzauber im Allgäuer Bergparadies

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die besten Country Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im romantischen Hotel am Hopfensee mit Schloss Neuschwanstein in unmittelbarer Nähe.

Das Hotel am Hopfensee bietet die optimale Startposition, um bei einem gemütlichen und entspannten Spaziergang die traumhafte Kulisse zu genießen. Beim Flanieren durch die charmante Altstadt von Füssen und einem Ausflug zu den majestätischen Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau lässt sich der Alltagsstress vergessen. Mit Secret Escapes tauchen Sie ein in die unberührte, atemberaubende Berglandschaft mit schneebedeckten Gipfeln und finden Erholung im Walderlebniszentrum Ziegelwies. Im Waldseilgarten Höllschlucht finden Abenteuersuchende auf einem der sieben Parcours den gewünschten Adrenalinkick und auch für Skisportliebhaber sind die Zugspitze und die umliegenden Wintersportgebiete im nahen Umkreis zum Hotel gut zu erreichen. Im Panorama Spa können Sie Ihrem Körper seine wohlverdiente Pause schenken und sich inmitten der Stille der Natur zurücklehnen. Ihre Sinne werden verwöhnt in einer Sauna aus echtem Altholz, aus welcher Sie auf ein atmosphärisches Bild aus einer See- und Berglandschaft blicken. Im Anschluss können Sie den wundervollen Außen-Whirlpool betreten und sich im luxuriös ausgestatteten Ruheraum erholen. Für Paare ist das Hotel am Hopfensee ein romantisches Liebesnest. Überraschen Sie Ihren Partner mit einer exklusiven Auszeit im Spa-Bereich und genießen Sie gemeinsam ein Aromabad in der Pärchen-Badewanne oder entspannen Sie in der Bio-Sauna, im Sole-Dampfbad oder im Hamam. Die regionale Cuisine, veredelt mit Tiroler Akzenten, schafft ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Im Spiegelsaal können Sie die inspirierende Kunst bewundern, während Ihr deliziöses und mit Liebe zubereitetes Gericht auf Ihrer Zunge zergeht. Lassen Sie den Abend ausklingen bei einem Glas Gin oder Whiskey an der Bar No. 10 oder beobachten Sie den idyllischen Sonnenuntergang im Toscana-Wintergarten mit Blick auf den Hopfensee und die Alpen mit einem oder zwei Gläsern Wein höchster Qualität. Der zauberhafte Rückzugsort im Allgäu liegt zwischen den Flughäfen Innsbruck und München.