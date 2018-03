Diese Trauminseln können Sie ganz für sich alleine haben

Eine Insel ganz für sich allein? Der Traum kann für viele Urlauber wahr werden - denn es gibt zahlreiche Inseln, die sich für einen kleinen Preis mieten lassen.

Sie wollen für den Urlaub nicht in irgendein Hotel, in dem hunderte andere Menschen leben und sich die Aussicht mit Ihnen teilen? Oder Sie sind auf der Suche nach ein bisschen Zweisamkeit mit dem Partner? Das geht ganz leicht - und das zu teilweise sogar bezahlbaren Preise!

Das Online-Buchungsportal HomeToGo hat über seine Suchmaschine die zehn beliebtesten Privatinseln herausgefiltert. Folgende Traumdomizile können Sie ganz für sich alleine haben:

1. Colleton River Plantation, South Carolina, USA

Die Colleton River Plantation eine 150 Hektar großen Privatinsel in South Carolina. Die nächste Stadt, Hilton Head, ist mit dem Boot zu erreichen. Auf der Insel befinden sich zahlreiche preiswerte Cottages um die 307 Dollar (rund 270 Euro) pro Nacht.

2. Bird Island, Belize

In Mittelamerika findet sich die winzige Bird Island, die zu Belize gehört. In ungefähr 20 Minuten ist der nächste Küstenort Placencia zu erreichen. Hier kommen Sie für rund 383 Euro pro Nacht unter.

3. Area 51, Ship Channel Cay, Bahamas

Area 51 ist ein Cottage, das sich auf der Ship Channel Cay befindet. Dabei handelt es sich um eine Privatinsel der Bahamas. Urlaubern stehen hier zwei Schlafzimmer und vier Bäder zur Verfügung - obendrein ist dank eines Privatkochs für Verpflegung gesorgt. Die Nacht kostet 365 Euro.

4. Thousand Islands, New York

Hier ist die Auswahl groß: Die sogenannten Thousand Islands (dt. "tausend Inseln") befinden sich am Abfluss des Ontariosees, wo die USA und Kanada aneinander grenzen. Insgesamt 1.864 Inseln gehören zu dieser Inselgruppe - auf einer davon befindet sich ein privates Blockhaus, das mit 532 Euro pro Nacht bei Urlaubern sehr beliebt ist. Es befindet sich auf dem "Lake of Isles".

5. Prospect Point House, Bahamas

Teurer ist das Prospect Point House auf den Bahamas. Für 634 Euro pro Nacht lassen sich Schildkröten beobachten und der Panorama-Ausblick auf kristallklares Wasser genießen.

6. Ipil Waterfront, Philippinen

Aus insgesamt 1.780 Insel besteht die Ipil Waterfront - sie befindet sich im Herzen der philippinischen Provinz Palawan. Im Angebot ist eine Villa mit der Schlafzimmern für 705 Euro pro Nacht.

7. East Sister Rock Island, Florida

Entweder per Boot oder mit dem Helikopter: Innerhalb von Minuten ist die East Sister Rock Island vom Festland zu erreichen. Dafür müssen Sie allerdings 1.420 Euro pro Nacht einplanen.

8. Privates Inseldomizil, Little Harvest Cay, Belize

Unter "Exclusive Private Island Custom" lässt sich ein Privatdomizil auf der Insel Little Harvest Cay von Belize buchen. Insgesamt 14 Personen haben dort Platz und werden mit einem persönlichen Fahrer auf dem Boot ans Ziel gebracht. Eigenes Personal ist in einer separaten Unterkunft auf der Insel untergebracht und kümmert sich um die Gäste. Für den Aufenthalt zahlen Sie 1.460 Euro pro Nacht.

9. Cherry Island, Kanada

Dieses Cottage ist mehrere Millionen Euro schwer und befindet sich auf einer vier Hektar großen Privatinsel in der Seen-Region Muskoka, Ontario, Kanada. Für ungefähr 2.170 Euro pro Nacht können Reisende von einem Privatstrand aus den Skeleton-See mit dem Kanu befahren.

10. Royal Belize, Belize

Diese Insel ist nicht nur vom Namen her royal - auch der Preis von 4.400 Euro pro Nacht zieht so manchem die Schuhe aus. Dafür genießen Urlauber in drei Villen mit neun Schlafzimmern und eigenem Personal absoluten Luxus auf der karibischen Insel.

