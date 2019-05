In diesem bei Deutschen beliebten Urlaubsland sollen Touristen künftig Eintritt zahlen

Eines der Traumziele vieler Deutscher verlangt von Touristen künftig eine Art Eintrittsgebühr. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Rotorua - Von Oktober an müssen Urlauber bei der Ankunft in Neuseeland eine Gebühr von 35 Neuseeland-Dollar (etwa 20,50 Euro) zahlen, wie Umwelt- und Tourismusministerium am Donnerstag in Rotorua mitteilte.

Neuseeland verlangt Eintrittsgebühr von Touristen

Damit sollen zusätzlich etwa 47 Millionen Euro pro Jahr in die Staatskassen kommen. Das Geld soll in den Schutz von Umwelt und nationalem Erbe fließen.

Der Pazifikstaat auf der anderen Seite der Erdkugel hat nur 4,9 Millionen Einwohner. Vergangenes Jahr kamen 3,8 Millionen ausländische Urlauber ins Land, davon 101 000 aus Deutschland. Erwartet wird, dass spätestens 2025 die Marke von fünf Millionen Besuchern pro Jahr übertroffen wird. In jüngerer Zeit gab es zunehmend Klagen, dass die Infrastruktur des Landes darauf nicht eingerichtet ist.

