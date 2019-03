Mit diesem einfachen Trick können Sie dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff leben

Kreuzfahrtschiffe sind in der Regel eine vorübergehende Bleibe für Urlauber. Doch wer dauerhaft auf Kreuzfahrt durch das Leben schippern möchte, der kann das tun.

Auf luxuriösen Kreuzfahrten gibt es noch luxuriösere Kabinen - wo es sich durchaus auch länger aushalten lässt. Wer also im Alter lieber auf See herumschippert, für den haben wir hier ein paar Tipps gesammelt.

So können Sie für längere Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff leben

Gerade für Rentner könnte es spannend sein: Den Lebensabend auf einer Kreuzfahrt verbringen, fernab vom Trubel der alltäglichen Welt. Dort warten dann schicke Kabinen, vielfältiges Unterhaltungsangebot und leckere Restaurants auf sie. Dazu kommen abwechslungsreiche Landausflüge und die Möglichkeit, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Doch wie soll das gehen - auf dem Kreuzfahrtschiff langfristig wohnen?

Der ehemalige Kreuzfahrtschiff-Arbeiter Jay Herring hat in seinem Buch "The Truth About Cruise Ships" verraten, wie es funktionieren kann. Davon berichtete das britische Portal Express. "Es ist erwähnenswert, dass einige ältere Menschen sich dafür entschieden haben, auf einem Schiff zu leben, anstatt in einer Altersgemeinschaft. Sie buchen einfach Kreuzfahrten auf unbestimmte Zeit und bleiben in derselben Kabine."

Dabei gebe es auch Kreuzfahrtrouten, die um die ganze Welt schippern: "Diese Kreuzfahrten rund um die Welt besuchen rund 50 einzigartige Häfen und dauern bis zu vier Monate auf einer einzigen Reiseroute, die in Segmente unterteilt und separat erworben wird."

Wer also keine Lust auf seinen öden Ruhestand im ewig gleichen Alltagstrott und dazu auch noch das nötige Kleingeld hat, für den kommt diese Möglichkeit ja vielleicht in Frage.

