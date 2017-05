Aus diesem Grund haben Klapptische im Flugzeug einen Haken

Flugzeuge müssen aufgrund der Platzbegrenzung möglichst funktional ausgestattet sein. So befindet sich am Tisch ein kleiner Haken, der eine eigene Aufgabe hat.

Flugzeugtische sind nicht nur für Essen und Trinken gedacht. Durch den begrenzten Raum im Flugzeug ist es wichtig, alles sehr multifunktional zu gestalten.

Daher dient der Haken am Tisch zum Aufhängen von Jacken oder Pullovern, aber auch für Kopfhörer oder ähnliches. Der Haken befindet sich in den meisten Flugzeugen direkt am Tisch, in manchen ist er aber auch daneben angebracht. Wieder andere Airlines verfügen über diesen Haken erst gar nicht.

sca