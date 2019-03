Diesen geheimen Ort im Flugzeug haben Sie bestimmt noch nie gesehen

Es gibt Orte in Flugzeugen, die Passagiere nie zu Gesicht bekommen.

Passagierflugzeuge bieten nicht viel Platz und sind vor allem auf Sicherheit hin ausgelegt. Doch es gibt Orte im Flieger, die Passagiere nie zu Gesicht bekommen.

Manche Flüge verlangen von Passagieren ganz schön viel ab. Vor allem dann, wenn der Langstreckenflug viele Stunden dauert. Sich in seinem Sitz zurückzulehnen und ein bisschen zu schlafen ist dann wichtig und erholsam.

Doch auch die Crew benötigt ein wenig Entspannung, zudem sie nicht nur viele Stunden im Flugzeug verbringt, sondern währenddessen ja auch noch arbeitet.

"Crew only": Geheimer Raum im Flugzeug

Die Crew- Mitglieder haben ihre Sitze meist hinter einem Vorhang in dem Vorraum zum Cockpit oder ganz hinten im Flugzeug. Doch dann gibt es da noch eine unscheinbare Kabinentür mit der Aufschrift "Crew only". Was es damit auf sich hat?

Es handelt sich hierbei um Zugänge zu kleinen und gut versteckten Kojen für die Crew. Diese befinden sich unter dem Dach des Flugzeugs. Der offizielle Name der Kojen lautete Crew Rest Compartments, abgekürzt CRC. Mitarbeiter gelangen meiste über eine Treppe in der Nähe des Cockpits zu den Schlafkojen.

Lesen Sie hier: Mit diesem geheimen Knopf lassen sich Flugzeug-Toiletten von außen öffnen.

Diesen Raum findet man, wenn man aufmerksam beobachtet, vor allem in großen Flugzeugen wie der Boeing 777. So richtig komfortabel ist der Raum nicht. Er ist sehr klein, bietet nicht sonderlich viel Platz und ist zudem noch relativ laut. Dennoch finden Crew-Mitglieder hier einen Ort der Erholung, weg von ihrer Arbeit.

Nicht in jedem Flugzeug gibt es derartige Rückzugsräume für die Crew. "Meist ist das bei Flügen ab zehn Stunden aufwärts so", erklärte Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, gegenüber dem Newsportal Focus. "Tiefer Schlaf kommt da nicht zustande. Letztlich hört man doch alles."

Auch interessant: Stewardess deckt auf - das sollten Passagiere wirklich beunruhigen.

sca