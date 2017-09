Mit diesen Reise-Bildern räumen Frauen mit Vorurteilen auf

Für mehr Toleranz und ein selbstbewusstes Körpergefühl: Auf einer Instagram-Seite zeigen Bilder, wie schön Frauen sind - egal was die Vorurteile sagen.

Frauen, die in der Welt herumreisen und Bilder von sich vor den schönsten Kulissen aller Länder zum besten geben, sehen in der gängigen Vorstellung meist so aus: Jung, sexy - und vor allem schlank. Dass aber auch beleibtere Frauen richtig gut aussehen und überallhin reisen können, zeigen diese Bilder.

Fat Girls Travelling

So hat sich auf Instagram ein Hashtag etabliert, der genau das verdeutlichen soll: #fatgirlstravelling zeigt Frauen in all ihrer Schönheit - ohne den Anspruch auf Perfektion des eigenen Körpers. Denn was ist schon perfekt?

Sei es an Traumstränden, auf Blumenwiesen, Schiffen oder einfach nur mit guter Laune im sonnigen Urlaub: Diese Frauen wollen mit Vorurteilen aufräumen, nur schlanke Frauen könnten die Welt bereisen und dabei schöne Fotos von sich machen.

Initiiert hat das Ganze die US-Amerikanerin und Bloggerin Annette Richmond, die laut dem Newsportal Stern seit mehr als zehn Jahren in der Modeindustrie arbeitet. "Ich dachte immer, ich fühle mich nur hinter der Kamera wohl", sagt Richmond. Doch sie habe gemerkt, dass sie auch gerne vor der Kamera stehe: nämlich auf Reisen!

Mit ihrer Instagram-Seite fatgirlstravelling hat sie einen neuen Trends gesetzt, frei nach dem Motto: echt, kurvig und weltweit.

"Die Gesellschaft will dicken Frauen vorschreiben, dass sie es nicht verdient haben, das Haus zu verlassen", so die Bloggerin. Doch genau das sollten sie tun: Auf Reisen gehen, wie die vor Freude strahlenden Frauen auf den Bildern beweisen.

Diskriminierung von dicken Frauen auf Reisen? Das sollte endlich ein Ende haben!

Die Schönheit der Frauen auf den Fotos unter dem Hashtag #fatgirlstravelling ist einfach nur beeindruckend:

