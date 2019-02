Mit dieser Airline können Sie gratis um die Welt fliegen - aber unter Bedingungen

Sie fliegen gerne in der Weltgeschichte umher? Dann sollten Sie jetzt genau lesen: Bei dieser Airline können Sie das künftig nämlich kostenlos.

Jetsetter haben jetzt die Chance, kostenlos um die ganze Welt zu fliegen. Dafür müssen Sie sich bei Southwest Airlines bewerben.

Southwest Airlines sucht nach Influencern, die kostenlos um die Welt fliegen

Southwest Airlines sucht aktuell Menschen, die für ihre Marke unterwegs sind. Bedeutet im Klartext: Sie dürfen kostenlos um die Welt fliegen und erstellen dafür im Gegenzug ansprechende Reiseinhalte für die sozialen Netzwerke.

Wer sich als Influencer für die Airline bewerben möchte, der muss gewillt sein, schöne Inhalte seiner Reisen zu produzieren und über seine Erfahrungen zu berichten. Interessenten haben die Chance, Flugtickets im Wert von 4.800 US-Dollar (4.250 Euro) zu gewinnen.

Mit Southwest Airlines kostenlos um die Welt - so geht's

Alles, was Sie für den "Job" mitbringen müssen, ist folgendes:

Sie müssen über 21 Jahre alt sein.

Sie müssen mindestens 2.500 Instagram-Follower haben.

Wenn Sie die ersten beiden Punkte erfüllen, folgen Sie @southwestair auf Instagram.

Wählen Sie dann Ihr bestes Reisefoto aus, das eine fesselnde Reisegeschichte erzählt . Vertaggen Sie @southwestair und geben Sie die Hashtags #SouthwestStorytellers und #Contest in Ihrem Beitrag an.

. Vertaggen Sie @southwestair und geben Sie die Hashtags #SouthwestStorytellers und #Contest in Ihrem Beitrag an. Bewerben Sie sich noch bis spätestens 24. Februar 2019.

Anschließend wählt die Fluggesellschaft laut eigener Aussage 100 Fotos aus und lädt die Influencer ein, an einer Umfrage über ihren Hintergrund in Bezug auf Social Media teilzunehmen. Dabei soll jeder beschreiben, warum er der oder sie die Richtige für die Aktion von Southwest Airlines sind. In diesem Sinne: Viel Glück!

