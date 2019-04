Auf dieser griechischen Insel müssen dickere Menschen mit einem drastischen Verbot rechnen

Das griechische Santorini ist ein Traum in Weiß. Doch ab sofort müssen sich Menschen mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften auf ein Verbot gefasst machen.

Und zwar handelt es sich um das Verbot, dass übergewichtige Menschen künftig nicht mehr auf Eseln reiten dürfen. Diese werden auf der Insel als kleine touristische Sensation gesehen. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Das hat nun eine Initiative beschlossen, die durch eine Online-Petition sowie die Unterstützung der Kreuzfahrtindustrie ins Leben gerufen wurde. Die Tiere wurden in der Vergangenheit verwendet, um Menschen vom Hafen der Insel zur Hauptsiedlung in 400 Meter Höhe zu bringen. Reisende sollen durch das Verbot für die starke Belastung der Esel sensibilisiert werden. Der steile Aufstieg auf Hügel mit einem übergewichtigen Menschen auf dem Rücken sei für die Tiere gefährlich.

"Die Kampagne steht kurz vor dem Start", sagte Nikos Zorzos, der Bürgermeister der Insel aus Thira, Santorinis Hauptstadt, gegenüber dem britischen Guardian. "Vertreter des Kreuzfahrtschiffverbandes waren diese Woche in meinem Büro und haben versprochen, auf das Problem aufmerksam zu machen. Von unserer Seite werden wir Informationsbroschüren verteilen. Unsere Maultiere und Esel gehören zu unserer Tradition. Vor allem jüngere Besitzer haben verstanden, dass sie gepflegt werden müssen."

Im letzten Sommer unterzeichneten über 108.000 Menschen eine Online-Petition, in der sie die "unbesonnene und unnötige Folter als grausamen Transport für Menschen" angeklagt hatten. Die Wut über die Not von Eseln und Maultieren sei noch weiter angesteigen, als Berichte über Missbrauch und Vernachlässigung in den sozialen Netzwerken die Runde machten.

Dieser Aufschrei habe die griechische Regierung schließlich dazu veranlasst, ein Gesetz zu erlassen, das es illegal macht, Tiere mit "einer Last von mehr als 100 Kilogramm oder einem Fünftel ihres Körpergewichts" zu belasten.

