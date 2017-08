Mit dieser Nachricht rührt ein Flugbegleiter zu Tränen

Eine Mutter war auf einer traurigen Reise: Sie flog zur Beerdigung ihres Sohnes. Ein Flugbegleiter steckte ihr im Flugzeug diese rührende Nachricht zu.

Tricia J. Belstra begab sich am 18. August auf eine für sie traurig und schwierige Reise: Sie flog von Denver nach Chicago, um an der Beerdigung ihres kurz zuvor verstorbenen Sohnes teilzunehmen. Auf dem Flug mit einer Maschine der Southwest Airlines bemerkte ein Flugbegleiter ihr Leid - und reagierte darauf mit einer rührenden Nachricht auf einer Serviette.

Steward hinterlässt Nachricht auf Serviette

Belstra befand sich in sehr schlechtem Zustand, als sie auf dem Weg zur Beerdigung ihres Sohnes in Chicago war. Sie war den Tränen nahe, ihr Schmerz war so groß, dass ihr übel war, sie zitterte und hatte den gesamten den Flug über einen Spuckbeutel in ihrem Schoß.

Als ein Flugbegleiter mit dem Getränkewagen vorbeikam, erkannte der junge Mann den Schmerz der Frau und fragte nach, was los sei. "Ich erzählte ihm, ich bin unterwegs, um meinen Sohn zu beerdigen. Er erwiderte, dass es ihm leid tue und brachte mir Wasser", schreibt Belstra.

Erfahren Sie hier alles zu Flugbuchung, Sicherheit an Bord und wichtigen Tipps während des Fliegens im großen Flug-Ratgeber.

Als die Maschine landete, übergab der junge Steward der traurigen Mutter eine Serviette. Darauf befand sich eine Nachricht, die Belstra ein wenig später, als sie sie las, zu Tränen rührte. "Danke vielmals für Deine freundlichen Worte, von einer Person, die sich Zeit genommen hat, so etwas zu schreiben, obwohl sie mich gar nicht kennt."

Die Servietten-Nachricht postete sie auf ihrem Facebook-Profil. Darauf schrieb der Flugbegleiter:

"2004 verlor meine Familie meinen älteren Bruder. So traumatisch es für mich noch immer ist, kann ich nur schwer nachvollziehen, wie schmerzvoll der Verlust für eine Mutter sein muss", so die mitfühlenden Worte des Stewards auf der Serviette. "Ich habe auch die Trauer meiner Mutter mit angesehen (ein Prozess, der niemals enden wird)." Der junge beschreibt mit einfühlsamen Worten, wie sehr er mit Belstra mitfühlt und was seiner Mutter in der schweren Zeit des Verlusts am besten half.

"Finde heraus, wie Du wieder Freude erleben kannst. Besuche Deine Familie, nimm Kontakt mit denjenigen auf, mit denen Du keinen Kontakt mehr hast, und geh auf Reisen." Sie solle sich nicht unter Druck setzen, schreibt er weiter. "Diese Welt ist voll von Menschen, die sich wirklich um Dich sorgen, selbst wenn es nicht den Anscheint haben sollte."

Auch interessant: Flugzeug-Passagier ordert Veggie-Menü - und bekommt diesen schlechten Scherz serviert. Lesen Sie hier, warum Sie dieses Getränk im Flugzeug besser nicht bestellen sollten.

sca

Das bedeutet die Geheimsprache der Stewardessen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Facebook