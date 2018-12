Dieses Hotel können Sie für einen Spottpreis kaufen - unter einer Bedingung

Sie möchten ein Hotel in Australien besitzen? Dann sollten Sie kreativ sein.

Wollten Sie schon immer mal ein eigenes Hotel besitzen? Dann könnte jetzt der richtige Augenblick gekommen sein - dieses kostet nämlich nur 63 Euro.

Ja, ganz recht: Wer dieses Hotel erwerben möchte, der muss nur schlappe 100 australische Dollar dafür hinblättern. Es gibt jedoch eine weitere Bedingung für potenzielle Besitzer.

Hotel steht für 63 Euro zum Verkauf - doch auf die beste Idee kommt es an

Das Bethrunga Hotel nahe Cootamundra in der Region Riverina in New South Wales, Australien, steht zum Verkauf. Die Eigentümer Robyn und Allan Cox möchten aber, dass der Verkauf des Hotels der lokalen Bevölkerung zugutekommt, wie der Lonely Planet berichtet.

Obwohl das Paar sich das Hotel im Jahr 2014 selbst für 470.000 australische Dollar kaufte, wollen sie es nun auf ihre ganz eigene Weise versuchen. Sie haben sich daher etwas einfallen lassen: Sie verscherbeln das zweigeschossige viktorianische Gebäude aus dem Jahr 1886, das als "Shirley" bekannt ist, für schlappe 100 australische Dollar, umgerechnet rund 63 Euro.

Lesen Sie hier: Diese beiden Orte sind Europas Kulturhauptstädte 2019.

Heißt genau: Jeder, der seine Idee einreichen will, zahlt 100 australische Dollar, und hat damit die Chance, das Hotel zu erstehen - gesetzt den Fall, seine Idee ist die beste. Denn das Hotel gibt es nur unter einer Bedingung: Es geht an die Person mit der besten Idee für die Zukunft des Hotels. Denn das Hotel und sein Betrieb soll der Gemeinschaft von Bethungra zu einer besseren Zukunft verhelfen.

Das Hotel verfügt über 13 Schlafzimmer und zwei Hektar Garten. Die Stadt Bethungra, ein beschaulicher Ort mit nur 164 Einwohnern, liegt in der Region South West Slopes, etwa 70 Kilometer von Wagga Wagga entfernt.

Sobald mindestens 20.000 Menschen bei der Aktion mitgemacht haben, hätten Robyn und Allan Cox die Kosten gedeckt, die sie einst in das Hotel investieren mussten.

Auch interessant: Reisen vom Feinsten: Das sind die 100 besten Hotels der Welt.

sca