Ehemaliger Pilot enthüllt: Über diesen Sicherheitshinweis spricht die Crew nicht - sollte es aber

Im Flugzeug zeigt die Crew die einzelnen Notausgänge an - doch einen laut einem ehemaligen Piloten wichtigen Hinweis erwähnt sie nicht.

Im Flugzeug geht Sicherheit vor. Ein ehemaliger Pilot appelliert jedoch an einen besonders wichtigen Hinweis im Flugzeug, den die Crew für sich behält.

Wer oft fliegt, der kennt die Sicherheitshinweise mittlerweile in- und auswendig. Ein Pilot verrät aber, woran dabei von den Fluggesellschaften nicht gedacht wird - was aus seiner Sicht aber dringend notwendig wäre.

Pilot erklärt, wie Notevakuierungen aus einem Flugzeug wirklich ablaufen

Auf Flügen erläutert die Kabinenbesatzung vor dem Start, was in einer Notsituation zu tun ist. Dabei wird aufgezeigt, wie Rettungswesten und Sauerstoffmasken angelegt werden und wo sich die Notausgänge befinden. Was nicht erwähnt wird, ist, wie eine Notevakuierung abläuft.

Dazu hat sich der ehemalige Pilot Patrick Smith in seinem Buch "Cockpit Confidental" laut dem britischen Express geäußert und verraten, wie Notevakuierungen wirklich ablaufen. Die Rutschen, über die Passagiere und Crew das Flugzeug dabei verlassen müssen, dienen demnach nicht dem Spaß, auch wenn sie danach aussehen. "Sie sind nicht zum Spaß konzipiert. Sie dienen keinem anderen Zweck als der schnellstmöglichen Evakuierung der Insassen."

Das Herunterrutschen sei tatsächlich eine eher unangenehme Angelegenheit, bei der es oft zu Verletzungen käme. "Nehmen Sie dabei Gepäck mit, besteht die Gefahr, dass jemand getötet wird - der von Ihrem Koffer oder Kinderwagen auf den Kopf geschlagen wird." Eine Studie des National Transportation Safety Board aus dem Jahr 2000 hatte ergeben, dass fast 50 Prozent der Personen, die in die Situation einer Notevakuierung eines Flugzeugs kamen, versucht hatten, eine Tasche mitzunehmen.

Der ehemalige Pilot ist der Ansicht, dass die Fluggesellschaften sich in ihren Sicherheitshinweisen stärker auf die Gefahren während einer Evakuierung konzentrieren sollten.

