Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Entspannen Sie einfach mal ein paar Tage fernab Ihres Alltags! Drei tolle Urlaubsziele warten auf Sie. Rufen Sie vom Sonntag, 28. Oktober bis Freitag, 02. November 2018 an, und gewinnen Sie Ihre kurze Auszeit!

Kurz mal weg mit Langzeiteffekt – Sich wieder fit und voller Energie fühlen im „Hotel Winzer“ in St. Georgen„

Das Wellness- und Kuschelhotel Winzer in St. Georgen ist eine ausgezeichnete Adresse, wenn erwachsene Genießer eine Auszeit vom Alltag nötig haben. In der kühleren Jahreszeit legt sich die Seenlandschaft des Salzkammergutes wie Balsam auf die Seele. Ein Energiespender ist nicht nur die Lage des Hotels auf einem „Kraftkogl“, sondern auch die natürliche Gastfreundschaft von Familie Winzer. Zum hohen Wohlfühlfaktor tragen außerdem die heimeligmodern eingerichteten Kuschelzimmer, das romantische Restaurant mit seiner ausgesuchten Kulinarik und die drei Spa- Bereiche bei, die sich über drei Etagen und insgesamt 5000 Quadratmeter drinnen und draußen erstrecken. Dem Urlaub noch mehr „Würze“ geben seit September das neue Sole Spa sowie die neue Event-Sauna mit geführten Themenaufgüssen, Eisnebelgang, Ice-Cube-Tauchbecken, Kuschel- und Ruhebereichen wie dem einzigartigen Moosraum. Im Hotel Winzer bleibt die Zeit auch mal stehen: Bei einer Chill-Out-Kopfmassage im Paar-Raum, einem sinnlich- umfassenden Erlebnis im AlphaSphere-Entspannungsraum, Tiefenentspannung in BrainLight-Massagesesseln – oder bei kulinarischen Verlockungen außerhalb des Alltäglichen.

www.hotel-winzer.at

Kuscheln in St. Georgen – Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen im Kuschelzimmer Residenz im Hotel Winzer mit Whirlwanne inklusive ¾ Verwöhnpension und einem Gutschein für einen Cocktail pro Person, Pralinen bei der Anreise am Zimmer.

Shoppen und genießen in Passau – Kurzurlaub im „Hotel Passauer Wolf“ mitten in der Altstadt

Shopping? Kulinarik? Beides? Dann auf nach Passau. In der Drei-Flüsse-Stadt verbindet man wunderbar Einkaufsvergnügen und Genuss. Über 500 Läden bieten pure Einkaufsfreude. Zwischen bekannten Marken entdeckt man kleine, feine Läden mit handgemachten Dingen. Passau hat außerdem eine bemerkenswerte Dichte erstklassiger Gastronomie vorzuweisen. Vor allem jetzt im Herbst sind die Speisekarten der Lokale gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten. Das Hotel Passauer Wolf garni, im Herzen der Altstadt, bietet modernsten Komfort in historischem Ambiente mit hellen, freundlichen Zimmern mit Mobiliar aus Birke und indischem Apfel. Zum gemütlichen Ausklingen und Relaxen laden die Hotelbar und Wohlfühloase ein. Auf der herrlichen Dachterrasse können Gäste den Blick über Passau schweifen lassen und entspannen.

www.tourismus.passau.de

www.hotel-passauer-wolf.de

+ Besondere Auszeit in Bayern: Passau bietet tolle Geschäfte und Restaurants – und viel mehr. © Nuernberg Luftbild

Wohlfühlen in Passau – Gewinnen Sie über vier Übernachtungen inklusive Frühstück im Hotel Passauer Wolf für zwei Personen. Einlösbar von Januar bis März 2019, 2020 und 2021.

Energie tanken in Bad Mergentheim – Liebliches Taubertal im „Hotel Bundschu“ genießen

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu- Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder nehmen sie ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten verschiedene Anwendungen an.

www.hotel-bundschu.de

+ Sympathisches Hotel: Im Bundschu können die Gäste einfach mal die Seele baumeln lassen. © Hotel Bundschu

Fränkische Seele entdecken – Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Hotel Bundschu.

Die Gewinnerin vom 13. Oktober: Waltraud Beining aus Minden (Zum Löwen), Hartmut Wedler aus Bad Sachsa (Mürz) und Heidemarie Schild aus Kassel (Alte Post). Herzlichen Glückwunsch

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.hna.de/ueber-uns/datenschutz