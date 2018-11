Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

+ Direkt an der Fulda: Das Posthotel in Rotenburg ist nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Foto: Posthotel Rotenburg

Die Tage werden kürzer, die Sonne schimmert durch das bunte Laub, die Eichhörnchen sammeln Nüsse für den Wintervorrat, Kinder lassen wieder Drachen steigen und die Vogelhäuschen werden in den Garten gestellt – es ist Herbst. Was gibt es da Schöneres, als in einem gemütlichen Hotel einen Kurzurlaub zu verbringen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen?