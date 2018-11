Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

+ Abfahrt vor der Haustür: Skifahrer können die Piste morgens als erste und abends als letzte nutzen.Foto: Alpinhotel Pacheiner

Im Dezember öffnet das Alpinhotel Pacheiner für die Wintersaison wieder seine Türen. Das familiengeführte stilvolle Viersternehotel ist auf dem Gipfel der Gerlitzen Alpe in Kärnten zu finden. Familie Pacheiner hat ein Hideaway mit 31 Zimmern, Suiten und Ferienwohnungen geschaffen, dessen klare, ästhetische Architektur Moderne mit Natur und der Tradition eines alten Berggasthofes kombiniert. Natürliche Materialien wie Lärchenholz, Schiefer und Lodenstoffe schaffen Wohlbefinden vom ersten Moment an. Die Räume sind großzügig dimensioniert und teils mit offenem Kamin ausgestattet. Der außergewöhnlichen Lage auf 1900 Meter Höhe, nur wenige Schritte vom Gipfel und der Bergstation entfernt, verdanken die Gäste ein besonderes Privileg. Die Piste liegt direkt vor der Haustür und ermöglicht Wintersportlern morgens, noch bevor die Lifte die Gäste vom Tal heraufbringen, Schwünge in den unverspurten Schnee der frisch präparierten Piste zu ziehen oder spät nachmittags die letzten Sonnenstrahlen zu nutzen.