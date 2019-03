Experte deckt auf: Warum in Hotel-Pools tödliche Bakterien lauern können

Wer liebt es nicht, im Urlaub in einem Hotel mit erfrischendem Pool unterzukommen. Doch aufgepasst: Manchmal ist das kühle Nass der perfekte Nährboden für Bakterien.

In der Tat können sich in Pools von Hotels oder Schwimmbädern Bakterien tummeln, die der Gesundheit massiv schaden. Dies verriet nun ein Experte und erklärte, worauf man beim Sprung in den Pool achten muss.

Infektion durch Bakterien im Pool kann tödlich enden

Luke Griffiths, Mitarbeiter bei der Schwimmlehrervereinigung "Safety Training Awards", erklärte gegenüber dem Portal The Sun, worauf man achten sollte, bevor man in einen Pool steigt. "Nur weil Poolwasser sauber und klar aussieht, kann es immer noch schädliche Mikroorganismen wie Cryptosporidium beherbergen. Versuchen Sie also, das Poolwasser nicht zu trinken."

Cryptosporidium ebenso wie Giardia zähle zu den bösartigen Parasiten, die mit bloßem Auge nicht zu sehen seien. Cryptosporidium sei eine der häufigsten Ursachen für Mageninfektionen, die mit Durchfall, Übelkeit, Fieber und Bauchschmerzen einhergehen. Die Infektion könne für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sogar tödlich enden.

Lesen Sie hier: Ein ganzes Jahr ins kühle Nass: Das sind Deutschlands 365 beliebteste Freibäder.

Auch Erkrankungen, die durch den Parasiten Giardia ausgelöst werden, seien sehr ansteckend. Symptome seien Durchfälle, starke Bauchschmerzen oder Krämpfe, Völlegefühl und Blähungen. Der Parasit müsse, sobald er per Stuhlprobe nachgewiesen wurde, mit Antibiotika bekämpft werden.

"Denken Sie daran, dass trübes Wasser auf Probleme mit dem Pool hindeuten kann und das Wasser schädliche Mikroorganismen oder gefährliche chemische Eigenschaften enthalten kann", so Griffith weiter. Sie sollten den Pool daher nicht betreten, wenn "die Klarheit des Pools so schlecht ist, dass Sie den Boden nicht sehen können".

Auch interessant: Vorsicht bei diesen Floskeln in Reise-Angeboten.

sca