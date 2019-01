Experte verrät: Darum müssen Sie auf Kreuzfahrten kein Trinkgeld geben

Wer wie viel Trinkgeld auf einer Kreuzfahrtreise gibt, das liegt im eigenen Ermessen der Passagiere - oder nicht? Ein Experte klärt auf, was Sie wissen sollten.

Kreuzfahrten sind nicht gerade günstig. Klar, dass Passagiere dann auch einen einwandfreien Service erwarten. Was aber auch bedacht sein will: Das Personal auf einer Kreuzfahrt verdient meist nicht die Welt und ist teilweise auf Trinkgeld angewiesen.

Trinkgeld geben auf der Kreuzfahrt - das sollten Sie beachten

Sparen Sie also auf der Kreuzfahrt nicht am Trinkgeld, sondern informieren Sie sich vorher, ob auf Ihrer Kreuzfahrt die Service-Gebühr bereits enthalten ist. Wenn nicht, sollten Sie in jedem Fall Trinkgeld geben und sich an die Empfehlungen der Kreuzfahrten halten.

Gegenüber der dpa erklärte Reiserechtsexperte Paul Degott aus Hannover: "Viele denken, das Trinkgeld ist im Reisepreis enthalten. Das ist aber längst nicht bei jeder Reederei so." Allerdings gilt: "Wer in Deutschland eine Kreuzfahrt bucht, kann sich auf die Preisangabeverordnung berufen."

Dort heißt es in Paragraf 1: Preise müssen mit allen Bestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer angegeben werden. Diese Regelung greift auch für Reedereien, die ihren Hauptsitz im Ausland haben. "Jeder, der in Deutschland eine Ware oder Dienstleistung anbietet, muss sich an diese Regelung halten." Das könne auch nicht durch Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgehebelt werden.

Jedoch müssen Reedereien genau angeben, wann das Trinkgeld schon inbegriffen ist und wann nicht. Ist es inbegriffen, müssen Passagiere nicht extra zahlen - können es aber natürlich dennoch bei besonders guten Leistungen. Ist es aber nicht enthalten, sollte man sich an die Empfehlungen halten. Die Royal Caribbean International etwa empfehle Passagieren pro Tag ein Trinkgeld in Höhe von rund zwölf Euro in Kabinen und 14,50 Euro in Suiten.

Mit diesem Kreuzfahrt-Tipp wird der Service an Bord noch besser

Unser Tipp: Sparen Sie sich das Trinkgeld nicht bis zum Schluss auf, sondern geben Sie es den Mitarbeitern verteilt während der gesamten Kreuzfahrt. So wird der Service unterwegs noch besser sein.

Trinkgeld geben auf Kreuzfahrt: Der Passagier entscheidet

Ob Verbraucherinnen und Verbraucher auf Kreuzfahrten Trinkgeld bezahlen, bleibt ihnen überlassen, erklärte dagegen die Verbraucherzentrale. Ein Passagier auf einer Kreuzfahrt müsse eine ausdrückliche Erlaubnis dazu abgeben, wie viel Trinkgeld abgebucht werden dürfe und ob überhaupt. Das entschied 2017 das Landgericht Koblenz in einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die Berge und Meer Touristik GmbH.

Passagieren waren automatisch zehn Euro von ihrem Bordkonto abgebucht worden. Das sei in den AGB so angegeben, verteidigte sich damals die Berge und Meer Touristik GmbH. Doch genau dieses Vorgehen hatte das Landgericht Koblenz untersagt: Kreuzfahrtpassagiere als Verbraucher müssen einer über die Hauptleistung hinausgehenden Zahlung zustimmen.

Dieses Trinkgeld sollten Sie auf Kreuzfahrten geben

Bei den deutschen Reedereien Aida Cruises und Tui Cruises war das Trinkgeld ohnehin schon immer eingeschlossen - ebenso bei Hapag-Lloyd Cruises. Urlauber können hier lediglich freiwillig einzelnen Mitarbeitern oder der gesamten Crew ein Trinkgeld zukommen lassen. Zuletzt war dann auch Norwegian Cruise Line (NCL) nachgezogen, die für Reisende aus Deutschland einen All-inclusive-Preis angeben.

Als größere Reedereien mit obligatorischem Trinkgeld bleiben jetzt noch MSC Kreuzfahrten und Royal Caribbean. MSC verlangt derzeit zehn Euro pro Tag und Person. Der Betrag kann jedoch von den Reisenden angepasst werden. Bei Royal Caribbean werden 13,50 US-Dollar fällig (rund 12,80 Euro). Auch hier können Reisende die Summe verändern. Weitere Preise finden Sie in der Tabelle.

Reederei Trinkgeld AIDA Im Preis enthalten. Celebrity Cruises 13 Euro Costa Im Preis enthalten. FTI Cruises 6 Euro Hapag-Lloyd Cruises Im Preis enthalten. Hansa Touristik 5-8 Euro Hurtigruten Im Preis enthalten. MSC 10 Euro Royal Caribbean International 12,80 Euro TUI Cruises Im Preis enthalten. Viking Ocean Cruises 13 Euro

sca / dpa