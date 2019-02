Experte warnt: Diese Schilder können Dieben Zutritt zu Ihrem Hotelzimmer verschaffen

Ein Sicherheitsexperte hat enthüllt, wie einfach es ist, in ein Hotelzimmer einzudringen. Sie sollten sich auf Ihrer Reise also besser schützen.

In einem Video zeigt ein Experte für Sicherheit, wie leicht sich Fremde Zugang zu Ihrem Hotelzimmer verschaffen können. Alles, was er dafür benötigt, ist ein "Bitte nicht stören"-Schild. Doch sehen Sie selbst.

Hotelzimmertüre aufbrechen mit einem "Bitte nicht stören"-Schild

Der Mann, der sich auf YouTube "LockPickingLawyer" nennt, will in seinem Video Reisende warnen: Es sei so einfach, in ein fremdes Zimmer zu gelangen - auch ohne jeweilige Schlüsselkarte. Eine Hotelzimmertüre lasse sich damit problemlos öffnen.

Lesen Sie hier: Zimmermädchen enthüllt: So respektlos verhalten wir uns, wenn Gäste uns nerven.

Das beweist er eindrucksvoll in seinem Video: Er sei im "Marriot Hotel" gewesen und habe bemerkt, dass bei manchen Türen die Verriegelung der Klinke nicht komplett eingerastet war, da es sich hier wohl ein Konstruktionsfehler handle, der gar nicht selten sei.

Lesen Sie hier: Zimmermädchen deckt auf: Verwenden Sie im Hotelzimmer nicht das gefaltete Klopapier.

Er greift im Video nach dem Türgriff, um zu demonstrieren, dass die Tür auch wirklich verschlossen ist. Dann geht er ans Werk: Er schnappt sich das "Bitte nicht stören"-Schild und schiebt es in den Spalt zwischen Tür und Türrahmen. Innerhalb von Sekunden lässt sich die Türklinke bewegen und die Türe öffnet sich.

Lesen Sie hier: Wer diesen Fehler im Hotel macht, der könnte einer Betrugsmasche zum Opfer fallen.

Im Video erklärt der Mann, dass er das Hotel anschließend auf die mangelnde Konstruktion der Türen aufmerksam gemacht habe, damit sie den Fehler beheben und somit für höhere Sicherheit für die Gäste sorgen könnten.

Unter dem Video finden sich viele Kommentare, die zum Ausdruck bringen, wie verstörend das Gezeigte für sie war. So schreibt einer: "Schockierend, wie jemand solche Dinge installieren kann. Eigentlich ziemlich beängstigend."

Auch interessant: Hotelier enthüllt: Schlafen Sie im Hotel niemals auf dieser Seite des Bettes.

sca

So fies schummeln Reiseanbieter auf ihren Fotos Fotos im Reisekatalog versprechen einen Traumurlaub. Doch es ist oft eine Frage der Perspektive oder des Blickwinkels: Das Foto im Katalog zeigt ein schönes Hotel in einer malerischen Landschaft. © Holidaycheck Das (Katalog-) Foto zeigt einen halbwegs akzeptablen Strand auf der griechischen Insel Korfu. © Holidaycheck Doch, sieht man auf einer größeren Ansicht auf dem Strand, merkt man, dass hier vermutlich nur das sprichwörtliche Handtuch Platz hat und dass es obendrein mit der Sauberkeit auch nicht zum Besten bestellt ist. © Holidaycheck Perfekter Pool auf Lanzarote. Im Reisekatalog präsentiert sich das Hotel Las Costas von seiner besten Seite. © Holidaycheck Hotel Lanzarote Der natürliche Look vor Ort ist dann doch etwas enttäuschend. © Holidaycheck Hotel Dubai Diese Hotel steht ganz allein am Strand in Dubai. Ein schöner Traum... © Holidaycheck Hotel Dubai Vor Ort hat das Hotel Le Meridien Mina Seyahi eine eindrucksvolle Nachbarschaft. © Holidaycheck Hotel Dubai Auch das Hotel Metropolitan Deira steht dank Retusche in Dubai ganz allein. © Holidaycheck Hotel Dubai Der Trick hat leicht funktioniert, die angrenzenden Häuser stehen sehr nah an dem Hotel. © Holidaycheck Hotel Im Reisekatalog zeigt das Hotel Metropolitan Deira auch dieses ansprechende Zimmer. © Holidaycheck Hotel Vor Ort entpuppt sich auch das Zimmer als Schwindel. © Holidaycheck Hotel Ein Traums am Goldstrand von Bulgarien: Extrem breiter Strand und stilvolle Sonnenschirme verspricht das Hotel PrimaSol Magnolia & Spa in Bulgarien im Katalog. © Holidaycheck Hotel Wer darauf vertraut hat, findet vor Ort einen geschrumpften Strand, mit zahllosen Sonnenschirmen in einer Bucht mit zahllosen Bauruinen. © Holidaycheck Hotel Natürlich, wer auf Meer guckt, sieht die unfertigen Bauten am Strand von Bulgarien nicht. © Holidaycheck Hotel Weiß, sauber und stylisch - zeigt sich das Hotel Rotana Coral Beach Resort im Reisekatalog. Im Hotel dominiert eine Pool-Landschaft. © Holidaycheck Hotel Der Pool vom Hotel ist zwar da, aber leider nicht ganz so groß, wie es vorher den Eindruck machte. © Holidaycheck Hotel Palmen und Pool in den Vereinigten Emiraten in Dubai. © Holidaycheck Hotel Das Hotel Sheraton Jumeirah Dubai ist aber umgeben von Wolkenkratzern. © Holidaycheck Hotel Eden Roc Resort Ein Zimmer im Hotel Eden Roc Resort auf Griechenland auf Rhodos sieht im Katalog sehr einladend aus. © Holidaycheck Hotel Das wahre Desgin der Hotelzimmer. © Holidaycheck

Total verrückt: Familie sichtet Videos von Überwachungskamera - Mann leckt Türklingel