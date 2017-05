G7-Gipfel: Italien-Reisende brauchen im Mai gültigen Ausweis

Strenge Kontrollen

+ © Soeren Stache Im Mai findet auf Sizilien der G7-Gipfel statt. Urlauber sollten sich daher an Grenzübergängen sowie Flug- und Seehäfen auf Ausweiskontrollen einstellen. © Soeren Stache

Dank des Schengener Abkommens bleibt Deutschen in vielen europäischen Ländern eine Passkontrolle erspart. So auch in Italien. Doch anlässlich des G7-Gipfels macht das Land im Mai eine Ausnahme.