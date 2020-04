Reisen durch Musik: Den Rhythmus ferner Länder genießen, ohne die Wohnung zu verlassen

Während die Reiseverbote andauern und Menschen zuhause bleiben, träumen sie vom letzten Urlaub oder fernen Orten, an die sie schon immer einmal reisen wollten.

Um das Reisegefühl für einen Moment genießen zu können, finden Sie hier fünf Musik-Playlists rund um die Welt.

Auf diese Weise kann jeder den Rhythmus ferner Länder und Kulturen in die eigenen vier Wände transportieren .

. Mit Samba, Bollywood-Tanz oder Salsa ist auch gleich für die sportliche Aktivität gesorgt.

Indien: Bollywood, Spiritualität und Tradition

Indien ist ein riesiges Land und das musikalische Repertoire steht dieser Größe in Nichts nach. Die indische Musik ist durch ganz unterschiedliche Einflüsse geprägt: vom modernen Bollywood zu traditionellen Melodien wie der Bhajans, den religiösen Volksliedern im Hinduismus. Dabei besingen Gläubige in einfachen, immer wiederholenden Worten ihre Liebe zu Gott. In Indien sind Musik und Bewegung eng miteinander verbunden, so das Portal Evaneos. Hier kann jeder dem Rhythmus in seinem Blut freien Lauf lassen und die Freude in den eigenen vier Wänden versprühen.

+ Indien © shutterstock

Lesen Sie hier: Deutsche verbringen Urlaub in Deutschland - ein Bundesland am gefragtesten.

New Orleans: Eine musikalische Stadt

New Orleans ist eine bunte, multi-kulturelle Stadt und aus diesem Grund wohl auch der Ursprung von Musikrichtungen wie Blues und Jazz. Aber es ist auch die Heimat von Musikstilen wie Gospel und Cajun, eine Volksmusik, die auf die französischen Einwanderer zurückzuführen ist. New Orleans kann hier in Gedanken – durch die Musik mit den eingängigen Rhythmen – bereist und die unglaubliche Persönlichkeit und Geschichte der Stadt erkundet werden.

+ New Orleans © shutterstock

Lesen Sie hier: Urlaub in Deutschland: Die schönsten deutschen Reiseziele.

Kuba: Ein unvergleichlicher Mix

Kuba ist ein Labyrinth von Rhythmen und Melodien: Interessierte tauchen hier durch den Guaguancó, eine der drei Stilrichtungen der kubanischen Rumba – neben Yambú und Columbia – in die afro-karibischen Wurzeln ein. Oder sie verlieren sich unter den Tausenden von zusammenspielenden Instrumenten einer Salsa. Einfach die Augen schließen, den Takt fühlen und tanzen.

+ Kuba © shutterstock

Lesen Sie hier: Urlaub mit Hund in Deutschland: Die beliebtesten Reiseziele.

England: Von der Gitarre zum Schlagzeug

England ist wie eine elektrische Gitarre, wie Rebellion und Aufregung, kurz gesagt, wie Rock'n'Roll! Willkommen im Mekka des Rocks, in den Straßen von Liverpool und London, wo junge Künstler den Duft der Freiheit seit vielen Jahrzehnten erleben. Ob The Beatles, Elton John oder Pink Floyd – diese Playlist reiht einen großen Klassiker des englischen Rocks an den nächsten.

+ England © shutterstock

Lesen Sie hier: Mit Hund an den Strand: Urlaubspreise an Deutschlands Hundestränden.

Brasilien: Zentrum der Lebensfreude

Um die Trommeln der festlichen Straßen von Rio zu spüren und die Einzigartigkeit des Bossa-Nova, einem brasilianischen Musik- und Tanzstil, zu erleben, betreten Brasilien-Fans hier ein Universum von Farben im Rhythmus der Samba. Denn Brasilien ist mehr als nur ein Land, es ist ein weltoffener Karneval. Jeder kann seine Wohnung mit Leben füllen, indem er die fantastischen brasilianischen Melodien in den eigenen vier Wänden hallen lässt.

+ Brasilien © shutterstock

Auch interessant: Beliebte italienische Insel zahlt Reisenden nach Corona-Krise Flug und Hotel für Urlaub dort.