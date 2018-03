Lufthansa-Pilot stichelt bei Bord-Durchsage gegen Fans des FC Bayern

Ein Pilot zog in seiner Durchsage über Fans des FC Bayern her.

Sport1-Kommentator Markus Höhner nimmt auf seinem Flug mit der Lufthansa die Durchsage des Piloten auf. Denn dieser stichelt gehörig in Richtung Fans des FC Bayern.

Ein Lufthansa-Pilot schmückte seine Durchsage im Flugzeug etwas auf, indem er so richtig über den FC Bayern vom Leder zog. Sportkommentator Markus Höhner von Sport1 nahm die Durchsage kurzerhand auf und stellte das Video anschließend auf Twitter.

"FC-Bayern-München-Fan zu sein ist ja nun auch wirklich einfach"

"Herrlich!", schreibt Höhner auf Twitter. "Pilot der Lufthansa begrüßt Gäste an Bord und verkündet einfach mal, er sei übrigens sehr leidender Fußball-Fan des FC Köln ... und dann noch das." Denn der Pilot zieht in seiner Durchsage leicht frustriert (und humorvoll) über den Verein her.

"FC-Bayern-München-Fan zu sein ist ja nun auch wirklich einfach", schallt es mit Kölner Dialekt durch die Lautsprecher des Flugzeugs. "Dat kann nun wirklich jeder." Ob er sich da mal nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, bei all den FC-Bayern-Fans? Was denken Sie?

