Jetzt Steigenberger Hotelgutschein für 2018 gewinnen!

HNA und Secret Escapes verlosen einen Gutschein für 2 Nächte für 2 Personen ins luxuriöse Steigenberger Hotel Wiltcher’s im traumhaften Brüssel, sowie das passende Armband für jedes Hoteldinner im Gesamtwert von über 800 €!

Jetzt hier am Gewinnspiel teilnehmen und Ihren ersten Luxustrip für 2018 gewinnen.

Mitten im Herzen der belgischen Hauptstadt, in der elegant-glamourösen Avenue Louise, liegt eines der exklusiveren Häuser der Brüsseler Hotellerie: das Steigenberger Wiltcher's. Hinter der historischen Fassade aus dem 19. Jahrhundert findet sich eine einzigartige Kombination aus Exklusivität und Tradition, die seit über zehn Dekaden den Ansprüchen gehobener Hotellerie gerecht wird.

Nur wenige Gehminuten entfernt von der Grand Place mit ihrer mittelalterlichen Architektur ist das Steigenberger Grand Hotel ein perfekter Ausgangspunkt, um Brüssel zu erkunden: Statten Sie dem Manneken Pis einen Besuch ab, bewundern Sie wunderschöne Art-déco-Viertel, genießen Sie First-Class-Shopping in den zahlreichen exquisiten Boutiquen auf der Einkaufsmeile direkt vor dem Hotel oder legen Sie eine kurze Pause in einem der vielen Cafés ein. Auch im Hotel lässt es sich hervorragend entspannen: Die Loui Bar des Hauses gilt als eine der besten Hotelbars in ganz Europa und sollten Sie über das Wochenende in der Stadt sein, versäumen Sie keinesfalls die regelmäßig stattfindenden Jazz-Konzerte in der Bar.

Zusätzlich erhält die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner ein MA BEAUTÈ Armband von MAVIE Jewelry, zum selber Tragen oder Verschenken. Diese elegante und zeitlose Armband ist mit 92 Swarowski® Kristallen besetzt und gehört in jedes Schmuckkästchen. Ideal für ein luxuriöses Hoteldinner oder einen stilvollen Jazz-Abend in Brüssel! Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie doppelt!

Bei uns ist jeder ein Gewinner:

Nach der Anmeldung zum Gewinnspiel erhalten Sie außerdem eine kostenlose Einladungsemail zu Secret Escapes. Hier findet jeder seine Traumreise traumhaft günstig. Finden Sie mit uns Ihre persönliche Reiseinspiration, sparen Sie bis zu 70% und fühlen Sie sich jede Woche wie ein Gewinner! Damit Sie nichts verpassen, erhalten Sie regelmäßige Inspirationen per E-Mail.