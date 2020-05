Individuelle Lösungen für den Traumurlaub im Camper – Caravantechnik Lyssov an neuem Standort in Breuna

Seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz rund um das Thema Camping teilt Eugen Lyssov gern. Spricht er über das Thema, schwärmt und gibt Tipps, wird schnell klar: Camping ist seine Leidenschaft.

Und diese hat der gelernte Mechatroniker zum Beruf gemacht, indem er sein eigenes Unternehmen „Caravantechnik Lyssov“ gründete.

Seit dem Jahreswechsel ist er mit seiner Firma am neuen Standort in Breuna ansässig. Dank einer Zusatzqualifikation als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten an 230-Volt-Anlagen von Caravans und Wohnmobilen sowie einer erfolgreich absolvierten Fortbildung zur Fachkraft für Caravantechnik, belässt es Eugen Lyssov nicht nur bei Ratschlägen rund ums Camping: Gemeinsam mit seinen drei Mitarbeitern repariert, wartet oder baut er Wohnmobile um. „Wir sehen uns als große Familie, die eine gemeinsame Leidenschaft teilt. Bei uns steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle“, bringt Lyssov die Unternehmensphilosophie auf den Punkt. Camper finden dort einen ebenso kompetenten wie zuverlässigen Rundum-Service für ihr Wohnmobil aus einer Hand.

Caravantechnik Lyssov am neuen Standort © Caravantechnik Lyssov © Caravantechnik Lyssov © Caravantechnik Lyssov © Caravantechnik Lyssov

Am neuen Standort ist die Caravantechnik Lyssov bestens aufgestellt für die Kunden und ihre großen Gefährte. Die neue Halle mit schweren Hebebühnen bietet ausreichend Platz und ist mit modernster Technik ausgestattet.

Dort widmet sich das Team um Eugen Lyssov nicht nur den Reparaturen, Service und Wartung von Wohnmobilen, sondern rüstet diese auch nach oder auf. Ob Strom oder Satellitenanlage, ob Federung oder Rückfahrsystem – bei Lyssov Caravantechnik erhält ein Wohnmobil das Upgrade für den individuellen Bedarf. Besonders die Federung eines Caravans ist wegen der schweren Aufbauten und der Einrichtung großen Belastungen ausgesetzt. „Als Premium-Partner von Goldschmitt Fahrwerkstechnik verbauen wir Zusatzluftfederungen oder komplexe Vollluftfedersysteme die für mehr Komfort und Sicherheit sorgen“, sagt Lyssov. Auch das Nachrüsten mit Alarmsystemen, innovativer Elektronik und Solartechnik werde häufig nachgefragt. „Auch in diesen Bereichen haben wir mit Thitronik Alarmtechnik und Büttner Elektronik qualifizierte Partner an unserer Seite, die für Wertarbeit stehen“, so Lyssov. Da die Ansprüche an das Wohnmobil und den Urlaub ebenso vielfältig sind, wie die Kunden selbst, bietet Caravantechnik Lyssov stets individuelle Lösungen an. Diese werden in einem ausgiebigen, persönlichen Beratungsgespräch ermittelt, bei dem schnell klar wird: Das Team um Eugen Lyssov ist mit viel Freude, Leidenschaft und Begeisterung dabei.

Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot, mit dem Sie auch länger planen können. (pee)

