Geheimtipp – eigene Villa auf privater Luxus-Insel im indischen Ozean

Strahlende Sonne, türkisfarbenes Meer und palmengesäumte Strände gehören zu den Malediven wie ... betörender Luxus und eine Ankunft à la James Bond vielleicht? Genau das erwartet Sie im Park Hyatt Maldives Hadahaa. Kommen Sie wie der brillante Filmheld per Schnellboot an, legen Sie am Steg der exklusiven Insel an und richten Sie sich nach einer kurzen Erfrischung in Ihrer luxuriös ausgestatteten Villa ein, die neben einem direkten Zugang zum Ozean private Sonnenliegen, eine eigene Terrasse und vieles, vieles mehr bietet.

Das 5*-Resort fügt sich harmonisch in die üppige Vegetation der Insel ein, wobei die Architektur spielerisch Elemente der maledivischen Baukunst aufgreift. Entspannen Sie sich bei langen Strandspaziergängen, kühlen Sie sich mit einem beherzten Sprung ins Meer ab und erkunden Sie die schillernde Unterwasserwelt der Malediven beim Schnorcheln am Strand oder bei Tauchgängen an unberührten Riffen. Oder wie wäre es mit einem entspannten Tag auf den Sonnenliegen und einem maledivischen Wellness-Ritual im hauseigenen Spa? Entdecken Sie jetzt Ihren Traumurlaub!

