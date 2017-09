Hurrikan "Irma": Kostenloses Umbuchen und Stornieren möglich

Unwetter in der Karibik

+ © Noaa "Irma" gilt als der stärkste Hurrikan, der jemals über dem Atlantik registriert wurde. Foto: Noaa/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa © Noaa

Hurrikan "Irma" wirbelt die Reisepläne von Karibik-Urlaubern durcheinander. Die Veranstalter bieten kostenloses Umbuchen und Stornieren von Reisen in die Dominikanische Republik in den nächsten Tagen an. Dort muss mit großen Schäden gerechnet werden.