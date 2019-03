Kreuzfahrt-Arzt packt aus: In manchen Fällen werden Passagiere von der Crew verfolgt

Was passiert auf Kreuzfahrt-Schiffen, wenn der gefürchtete Code "Red" ausgerufen wird? Ein Arzt gibt nun Einblicke, wie es auf hoher See manchmal zugeht.

Kreuzfahrten stehen bei Urlaubern immer noch hoch im Kurs. Auf dem Deck entspannen, während man in der Karibik von Insel zu Insel schippert. Doch der paradiesische Zustand auf Kreuzfahrtschiffen kann jäh beendet werden, wenn die Crew den Code "Red" ausruft.

So reagiert die Kreuzfahrt-Crew, wenn der Norovirus ausbricht

Dann setzt sich eine Maschinerie in Gang, um den GAU zu verhindern – der Ausbruch des Norovirus. Wie die Kreuzfahrt-Crew auf die Krankheit reagiert, hat der Arzt Ben MacFarlane in einem Buch zusammengefasst. Wie das britische Nachrichtenportal Express berichtet, hat MacFarlane langjährige Erfahrung als Schiffsdoktor.

Verlässt beispielsweise ein Kreuzfahrtschiff den Hafen, sei die Crew an Bord noch für 48 Stunden in erhöhter Alarmbereitschaft, für den Fall, dass sich der Norovirus ausbreitet. Wochenlang würden alle Angestellten Protokolle und Vorgehensweisen für den Ernstfall proben.

Lesen Sie auch: Wenn Kreuzfahrt-Crew "Code Alpha" ausruft, sollten Passagiere aufmerksam sein.

Crew folgt Passagieren und macht hinter ihnen sauber

Kommt es zum Ausbruch des Norovirus, kann die Crew im schlimmsten Fall eine Quarantäne über das ganze Schiff verhängen. Jeder habe auf dem Schiff bei Code "Red" seine Aufgabe – und sei es nur, dass sich die Crew öfter die Hände wäscht als normalerweise.

Spezialisierte Teams würden zur gleichen Zeit mit einer gründlichen Reinigung des Kreuzfahrtschiffes beginnen, so MacFarlane. Es würde sogar so weit gehen, dass die Crew praktisch jeden einzelnen Passagier an Bord verfolgen würde und alles reinigen, was sie angefasst haben.

Einzelne Erkrankte könne man in ihren Kabinen unter Quarantäne stellen. Auch einzelne Decks oder sogar ganze Schiffssektionen würden sich abschotten lassen.

Auch interessant: Warum Kreuzfahrt-Passagiere auf dem Schiff auf keinen Fall krank werden sollten.